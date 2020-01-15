新春限定系列　全球限量500套

早於1991年已經於日本大阪創立的牛仔褲品牌EVISU，多年來一直是日本牛仔褲品牌中最具代表性的一員，其品牌名字就是源自日本神話七福神之一的EBISU惠比壽，所以品牌推出的牛仔褲除了會於後袋上繪上海鷗標誌（Daicock）之外，腰後皮牌亦會見到充滿福氣的惠比壽圖案。隨着新春將至，是次EVISU亦特別推出新年限定款牛仔褸及牛仔褲，並首次以套裝形式發售，全球限量發售500套，極具收藏價值。

此鼠年限定牛仔褸及牛仔褲均採用原色丹寧布料打造，並附以金色布邊凸顯其精湛的工藝，當中牛仔褸背面就加入一大幅惠比壽身穿紅色吉服並手持金色摺扇的立體刺繡圖案，上方加入捲軸效果的巨型Daicock標誌就採用金色繡花雲紋圖案設計，營造出福氣。

牛仔褲設計重點亦同樣落在後方橫距兩邊褲管的巨型Daicock標誌之上，除了以金線刺繡出一片雲海及摺扇圖案之外，兩邊末端分別有惠比壽及紅色瑞鼠刺繡點綴，左右褲袋亦有「賀」、「正」兩字刺繡並有日本傳統織錦工藝托底，以日語漢字襯托新春賀年的喜慶氣氛。兩款單品除了各自有印上專屬編號的皮牌之外，限量套裝亦會附上金色包角及金色皮牌的黑色禮盒，皮牌同樣印有瑞鼠圖案及專屬編號，設計極盡奢華。（限定系列現於EVISU官網開始預售，1月17日於香港EVISU及1月18日澳門EVISU限量發售）