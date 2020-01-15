全港最大一站式家居主題商場新春呈獻　「百花不露地」傳統茶蓋碗款客

【特約報道】轉眼間來到歲晚，家家戶戶開始為新一年拜年迎客做好準備，除了賀年食品外，一杯濃郁芳香的熱茶也是不可或缺。今個鼠年，全港最大一站式家居商場HomeSquare特別以「百花圖案」為主題，推出兩款受中國巔峰造詣的清代瓷繪啟發的「百花不露地」賀年陶瓷茶蓋碗及茶杯套裝，除了使團年品茗倍添格調，更為新一年帶來好兆頭，以百花設計的應節茶蓋碗祝願萬花獻瑞賀新春。大家只需在即日起至1月19日期間（逢星期六及日），於HomeSquare消費滿指定金額，即可免費換領「百花不露地」賀年陶瓷茶蓋碗乙套 (價值HK$688)或「百花不露地」精緻陶瓷茶杯乙套 (價值HK$388)，把糅合傳統茶道與新春時尚的家居潮物帶回家！

此外，「百花圖案」更活現HomeSquare L1中庭，近百朵芍藥及繡球鮮花將在新春裝置【如意滿桃百花庭】中爭艷綻放，更有14呎高桃花樹宏偉座鎮，以銀花萬簇迎金鼠。

中式傳統與現代色調湊合 鼠年送上暖暖祝福

HomeSquare今年推出的「百花不露地」賀年陶瓷茶蓋碗及茶杯套裝，除了旨在讓大家在品嘗年糕和糖果之後歎一口好茶消脂解膩，更象徵茶道的大學問。茶蓋碗是廣東人喝茶的傳統器具，在裏面盛泡好的茶，能避免茶泡太久變得苦澀，在新年一家團聚談天時特別有用，倒茶時要滴茶不瀉的技巧也讓大家品茶時更添樂趣。HomeSquare「百花不露地」的茶蓋碗及茶杯套裝設計受清代乾隆、嘉慶年代的「百花不露地」陶藝文化頂峰產物所啟發，在瓷器中間部分繪上牡丹，寓意榮華富貴，配以象徵百年好合的百合花、「谷旺」鼠年的黃菊等襯托，勾畫出朵朵花瓣高雅瑰麗的感覺，亦傳承中國傳統陶繪的百年技藝。花朵旁加上蝴蝶翩翩起舞的躍動姿態，代表來年各位萬象更新，新一年好運齊來。

HomeSquare在茶具的色調配搭亦非常講究，「百花不露地」賀年陶瓷茶蓋碗及茶杯以大紅大紫催旺人緣桃花，祝願大家早遇貴人；至於「百花不露地」精緻陶瓷茶杯則破格用上清新脫俗的藍綠色，為鼠年帶來耳目一新之感之餘，綠色亦象徵生命力，寓意鼠年大家朝氣勃勃、龍馬精神！兩套陶瓷茶蓋碗及茶杯套裝均配以紫藍雙色設計及鑲有燙金字的方正禮盒，盡顯高雅生活品味。

桃花綻放鳳蝶起舞迎新歲 彩爭艷紫繡盛開添喜慶

HomeSqure在推出精緻設計的中式茶具家品同時，亦將中式傳統如意結及年花化作現代賀年裝置【如意滿桃百花庭】，以如意結為基，百花為本，祝願大家萬事心想事成，桃花滿滿！由即日起至2月8日期間，14呎桃花樹王將在商場中庭迎接大家，祝願來年人緣暢旺！此外，嫣紫桃紅的大型如意結花圃，滿載過百朵寓意富貴美麗的芍藥及象徵美滿團圓的繡球花，大家還可走進如意結之中，不但可體驗被百花圍擁的感覺，亦可近距離感受鮮花的醉人香氣，加上在桃花蔭下，鳳蝶在如意結之中縈繞，願新一年耳目一新、欣欣向榮。

【HomeSquare如意滿桃百花庭】賀年裝置活動詳情

日 期： 即日起至2月8日

時 間： 上午11時至下午9時

地 點： 沙田HomeSquare L1中庭

HomeSquare「百花不露地」陶瓷茶杯及茶蓋碗套裝系列換領詳情

日 期： 即日起至1月19日期間（逢星期六及日）

時 間： 上午11時至額滿即止

地 點： HomeSquare L1顧客服務中心

查詢電話： 2634 0666

換領方法：

• 「百花不露地」精緻陶瓷茶杯套裝：於場內最少兩間不同家居店舖即日消費滿HK$3,800，憑合資格簽帳單據，即可免費換領「百花不露地」精緻陶瓷茶杯一套 (每日名額62套) (價值HK$388)。

• 「百花不露地」賀年陶瓷茶蓋碗套裝：於場內最少兩間不同家居店舖即日消費滿HK$6,800，憑合資格簽帳單據，即可免費換領「百花不露地」雍容陶瓷蓋碗一套(每日名額50套) (價值HK$688)。

備註：推廣活動及優惠如有任何更改，恕不另行通知。