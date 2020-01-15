征選遊：台南鹽水　重尋戲院好時光

台南鹽水區是台灣最古老城鎮之一，曾繁華一時，當年台南最具規模戲院便是鹽水的「永成戲院」，它除放映電影外，也會邀請戲團來演出，故成為鹽水一帶重要的文娛場所，亦是當地政商名流的聚腳地，惟時代變遷，戲院最終在2000年時歇業，幸得台南市政府耗資千萬整修，如今已成為多功能演藝館，戲院原貌大致完好保留。

我們先被戲院門外擺放的「流動廣告」三輪車吸引，它是從前為上映電影宣傳的工具，車上廣告牌還印上了李小龍名作《龍爭虎鬥》海報；戲院外觀甚有日式建築風格，推開它木造的趟門，入內即見到偌大的戲院播放廳，排排的木長椅仍在，台上大屏幕正播放着老舊的電影。

在戲院兩側還擺放了不少拍攝電影的器材，包括影片菲林與有紅星簽名的物品，還展示了戲院昔日的舊照，從中可見戲院走過的歷史。戲院在1945年開業前，原來是在日治時期曾興隆一時的「永成碾米廠」，因戰後日人撤走，舊廠才轉營戲院，可算見證了時代的變遷呢。

永成戲院

地址：台南市鹽水區水正里過港21號

開放時間：1:30pm~5:30pm（周六及日於9:30am營業，逢周一及二休息）