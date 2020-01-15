袋住先！鼠年開運小秘訣

「易經大師」蘇家興（Michael So），是本港擅長斷事的術數師，除了以《易經》為根基，三十多年來，讀通各類應用術數，多次準確預測世界氣候大事及分析本港各區地運。 （互聯網）

豬年臨近尾聲，很快就會踏入鼠年，期望於鼠年運勢旺盛、事事稱心？只要懂得借助幸運顏色、幸運物和幸運數字開運，人人都可以過一個運勢滿滿的庚子年！曆法及《易經》研究專家蘇家興師傅指，12生肖可以分為四局，包括金局（牛、蛇、雞）、木局（兔、羊、豬）、水局（鼠、龍猴）和火局（虎、馬、狗），四局各有不同的幸運物、開運顏色和幸運數字，大家不妨參考一下吧！

四局 生肖 開運顏色 幸運物

金 牛、蛇、雞 土黃色、咖啡色、雜色 琉璃擺設

木 兔、羊、豬 奶白、深啡色、石灰色 黑底金圖案筆

水 鼠、龍、猴 金色、淺黃色、奶黃色 色彩艷麗座枱曆

火 虎、馬、狗 粉色調、純白色、淺綠色 黑底金圖案手帳

幸運數字

鼠 ６、９

牛 ２、７、８

虎 ３、７

兔 ４、６

龍 ５、６

蛇 ２、４、５

馬 ３、９

羊 ４、８

猴 ６、７、８

雞 ２、６

狗 １、３、５

豬 １、４