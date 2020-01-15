袋住先！鼠年開運小秘訣

2020年01月15日 20:00
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    「易經大師」蘇家興（Michael So），是本港擅長斷事的術數師，除了以《易經》為根基，三十多年來，讀通各類應用術數，多次準確預測世界氣候大事及分析本港各區地運。 （互聯網）
    豬年臨近尾聲，很快就會踏入鼠年，期望於鼠年運勢旺盛、事事稱心？只要懂得借助幸運顏色、幸運物和幸運數字開運，人人都可以過一個運勢滿滿的庚子年！曆法及《易經》研究專家蘇家興師傅指，12生肖可以分為四局，包括金局（牛、蛇、雞）、木局（兔、羊、豬）、水局（鼠、龍猴）和火局（虎、馬、狗），四局各有不同的幸運物、開運顏色和幸運數字，大家不妨參考一下吧！
    四局　生肖　　　　開運顏色　　　　　　　　幸運物
    金　　牛、蛇、雞　土黃色、咖啡色、雜色　　琉璃擺設
    木　　兔、羊、豬　奶白、深啡色、石灰色　　黑底金圖案筆
    水　　鼠、龍、猴　金色、淺黃色、奶黃色　　色彩艷麗座枱曆
    火　　虎、馬、狗　粉色調、純白色、淺綠色　黑底金圖案手帳
    幸運數字
    鼠　６、９
    牛　２、７、８
    虎　３、７
    兔　４、６
    龍　５、６
    蛇　２、４、５
    馬　３、９
    羊　４、８
    猴　６、７、８
    雞　２、６
    狗　１、３、５
    豬　１、４