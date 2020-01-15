跟着老廣辦年貨　探尋廣州一德路

農曆新年快到了，不知大家辦好年貨了嗎？香港辦年貨的地方可能大家都很熟悉，但大家又有沒有興趣了解一下廣州的年貨市場呢？趁着新春來臨之際，就讓我們一起去看看其他地方辦年貨又是那一門光景吧。

這次我們找來了在廣州土生土長的文小姐為我們介紹羊城辦年貨的好地方，文小姐稱說到辦年貨，第一時間想到的就是「一德路」。廣州「一德路」是當地著名的海味乾貨一條街，同時也是一個批發市場，價廉物美，年銷售達25億元。全球四座全石結構哥德式教堂之一的石室聖心大教堂也坐落於此，不少來客都會特地去打卡留念。

「一德路」可以說得上是廣州的地標，平日自然有不少人去購買海味乾貨，臨近新年更加是人山人海。文小姐介紹說：「差不多到新年的時侯，一德路滿眼都是紅色，各個店舖都擺出了新一年的賀年物，很多人會來挑選自己喜歡的款式。」長長的一條街，擺滿了各式各樣的對聯、利是封、福字等各種的新年裝飾，看上去都是紅色，但仔細看看還是不一樣的。

穿過這遍紅色的街道，會到達海味乾貨區域。新年怎麼能缺得了送禮用的海味和全盒裏的瓜子、糖果等。文小姐跟我們說：「一般來說都會去相熟的鋪頭買，如果平時少來就可以貨比三家一下。」聞一聞，看一看，嘗一嘗，沒有經歷就挑順眼的，但是相信也會眼花撩亂呀。

要完整的逛完整整一條街去細挑相信要花上半天，特地去辦年貨對我們來說可能是不太可能，但有機會去看看，小小的買一點，見識一下大教堂還是可以的。你們覺得「一德路」的年貨一條街和香港的年貨市場相比，是怎麼樣呢？

交通：地鐵6號線一德路站