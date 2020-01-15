【深夜字聊】試玩辣椒油　絕冇下次

曾經有套電影，令爆炸糖一舉成名，同時亦令唔少男士發現，原來口愛中加入其他材料，可以令感覺更正。不過其實呢啲料唔可以亂加，否則會好似呢位男網民咁出事。佢話：「我同老婆一直都好鍾意試吓特別嘅（性愛）玩法，尤其係口愛更係我哋都熱衷嘅，牙膏、漱口水、啫喱仔等我哋都試過，但勸大家有樣嘢真係唔可以試，嗰種就係辣椒油。老婆係個唔怕辣嘅人，而我哋有日喺屋打邊爐時忽發奇想，口愛時可唔可以用辣椒油，同埋佢頂唔順啲油先定係我發射先呢？好奇心嘅驅動下，一場惡夢就咁開始……當佢口愛開始咗唔夠兩秒，辣油已從槍頭滲入去槍管，而嗰種乸、赤同痹嘅感覺，真係痛到六親不認！沖水、浸冰水、浸牛奶同浸糖水都唔掂，老婆笑到抽筋，我痛到黐筋，仲要有種勁想小便又痾唔出嘅感覺！最慘係小便時咁種乸住乸住嘅感覺，講粗口都形容唔到！所以話，辣椒油咪亂玩！」

網友神回應：

酸梅子：你居然諗到浸牛奶，真係有創意！不過想問你用乜嘢動作嚟浸呢？你知啦，個杯冇可能倒轉浸落嚟㗎嘛。

浴男：我明白你嘅感受喎。不過我唔係辣椒油同口愛，而係白花油同手作，同樣係同女友玩出事，嗰種痛感應該同你差唔多。

Hailey：呢啲名副其實樂極生悲，邊個叫你乜嘢都玩一餐，嗱，家陣問你以後仲敢唔敢亂試。

内森：你老婆都幾好喎，又肯同你試吓呢樣試吓嗰樣，畀着我老婆，唔好話啫喱仔，手作仔都唔肯呀。