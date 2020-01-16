【健樂事】保健迎新歲　掃除身體5大疾患

去舊迎新，屋企需要洗邋遢，身體一樣要進行大掃除！（設計圖片）

一日復一日的生活陋習，容易令身體積聚毒素，可引致痰濕、瘀血、氣滯、積滯等問題。假如毒素未能排出體外，便會觸發腸胃病、便秘、暗瘡、水腫、肌肉痠痛等疾患！

想以最佳狀態迎接新一年，當然要養成健康的生活習慣，並趁年尾收爐，給身體進行大掃除。以下是人體5大常見疾患，只要懂得應對，問題可望迎刃而解。

1.暗瘡

起因：受濕熱之毒影響。

徵狀：患處會紅腫、疼痛，甚至長膿，或伴有口臭、便秘、舌紅等徵狀。

對策：每日用溫水洗臉1次，保持清潔，切勿用手擠壓患處，以免引起感染或疤痕。平日盡量少食油膩、辛辣及糖類食物，多吃新鮮蔬菜、水果，保持大便通暢。

2.水腫

起因：通常是因為肺、脾、腎等臟腑功能失調，不能運化體內的水濕所致。

徵狀：由於濕性重濁，易流向下，所以水腫一般出現於下肢，尤其是脛前位置，而且女性患者較常見。

對策：針對脾虛型的水腫問題，可以透過按壓關元穴、足三里穴和豐隆穴，可紓緩腫脹，健脾去水。

3.食積

起因：由不良的飲食習慣引起。

徵狀：患者經常受腹脹胃痛、吞酸噯腐、反胃作嘔、不思飲食、大便酸臭的問題困擾。

對策：遵守少食多餐、營養均衡等飲食原則，切忌暴飲暴食，或飢飽無常，食物以清淡易消化為首選，不宜飲酒及過食生冷、辛辣食物。

4.便秘

起因：體質偏熱者，或進食過多辛辣、肥膩食物，或亂服溫補熱藥，均可導致腸胃積熱，當腸道乾燥，便質乾硬，自然難以排出。

徵狀：包括大便硬結、腹脹腹痛、面紅身熱、口乾口臭、心煩不安、小便短赤等。

對策：可利用決明子（10克）和大麥茶（10克）沖泡熱茶飲用，或透過按壓支溝穴、天樞穴、下巨虛穴，以達致瀉熱導滯、潤腸通便的功效。

5.肌肉痠痛

起因：經常坐在辦公室工作，較少活動，加上長期處於冷氣房內，受寒邪侵襲，令氣血不流通。

徵狀：患處會僵硬、疼痛，以頸梗膊痛的情況最常見。

對策：以紗布包好當歸、丹參、川牛膝、威靈仙、秦艽、絡石藤（各5錢）等藥材，加清水約10倍，浸泡20分鐘，然後煎煮30分鐘，將藥液倒入浴水作浸浴之用，可收祛風、除濕、通絡、止痛等功效。

備註：對藥物敏感人士、長者及孕婦不適用。