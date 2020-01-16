驚高鈉？自己叉燒燒肉自己燒

消費者委員會與食物安全中心剛公布指不少食肆供應的燒味及滷味食物包括燒肉、叉燒、滷水鵝等屬高鈉，進食100克紅腸、叉燒或滷水鵝，已分別攝取1200、890或480毫克鈉，相當於世衞建議每日攝鈉量的60%、45%及24%，都咪話唔驚。

其實想食得健康，使咪假手於人，自己叉燒燒肉自己燒，仲可以整埋嚟過年，團年一家人一齊食健康又美味嘅燒味慶團圓。

蜜汁叉燒

材料（1人分量）：

脢頭豬肉 100克

醃醬：

柱侯醬 半茶匙

海鮮醬 半茶匙

磨豉醬 半茶匙

南乳 半茶匙

薑、葱 共5克

蒜蓉 3克

沙糖 4克

玫瑰露 半茶匙

生抽 4茶匙

麥芽糖 適量

做法：

1. 先把脢頭豬肉切成合適的大小。

2. 在脢頭豬肉上抹上叉燒醃料，醃至少3小時。

3. 放入焗爐，以攝氏160度焗25分鐘。

4. 取出叉燒，於表面塗上麥芽糖並待10分鐘，讓叉燒吸收麥芽糖的甜味。

5. 叉燒放回焗爐以攝氏240度，每邊焗約3分鐘即成。

6. 想食燶邊叉燒，可將叉燒放於燒烤爐或坑紋鑊（Grill Pan）上慢慢烤至微燶即可。

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脆皮燒肉

材料（4人分量)：

連皮五花腩 450克

鹽 1茶匙

白醋 2湯匙

醃料：

醬油 1茶匙

沙糖 1茶匙

五香粉 1茶匙

米酒 2湯匙

雞粉 半茶匙

1. 洗淨五花腩，冷水放入鍋煮至5成熟。

2. 撈起放入冰水略浸，取出瀝乾水分。

3. 用叉在豬皮上戳滿小孔，愈多愈好。

4. 將醃料拌勻，除豬皮外，塗滿在五花腩上。

5. 用錫紙將肉包起來，露出豬皮部分，以白醋及鹽塗在豬皮上，並用鹽覆蓋住豬皮。

6. 放入已預熱焗爐內，以攝氏190度烤30分鐘左右。

7. 取出將豬皮面的鹽刮走，再塗上白醋及鹽。

8. 以攝氏230度再焗20分鐘左右，取出切件即可享用。