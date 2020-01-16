超卓汽車頒獎巡禮：動感越野大獎──Land Rover Discovery Sport

英倫豪華汽車品牌Land Rover全新輸港的Discovery Sport，跟第二代Range Rover Evoque一樣，建基於專為電動化動力系統而生的PTA模組化平台，車架剛性較上代增13%，無論是駕駛操控性和乘坐舒適性均有所提升。

輕鬆駕馭任何地形

車身配備由2.0L Ingenium直四渦輪增壓引擎與48V Mild-Hybrid組成的油電混合動力系統，最大馬力及扭力分別為200PS及320Nm。制動能量能透過安裝在引擎上的BiSG發電機回收及儲存在底盤下的電池內，於每次起步時輔助引擎加速，當踩下制動腳踏且車速低於17km/h，引擎會自動停止運作，減低燃油消耗。值得一提是此車首次配備加入自動感應模式的旗艦級第二代全地形反應系統，能因應不同路況自動調節扭力輸出，加上涉水深度達600mm，輕鬆駕馭任何地形。