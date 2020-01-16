跑後放鬆靜觀　提升表現（4）

後腿筋伸展：在做後腿筋伸展時，如初學或筋骨繃緊人士不能落得太低不緊要，盡自己能力，用每一個呼氣去帶動加深動作就可以，最重要不要弓背，背部挺直，把脊骨拉直拉長。保持在這動作吸氣，呼氣時嘗試落低少少。（張錦昌攝）

今日瑜伽導師Delia Leung除會示範Hamstring後腿筋伸展動作外，還會教大家一個簡單的正念呼吸練習，透過呼吸及靜觀去進一步放鬆自己。

正念呼吸練習

Delia解釋正念即是Mindfulness，而Meditation是好在意自己的Awareness。兩者最重要觀察自己現在當下的情況，即時今時今日你在想甚麼、做甚麼，而是無批判性地去明白自己的覺知，同明白自己的行為及思想就已經足夠。她建議大家可以從觀察自己的呼吸開始入手，其中一個是簡單的3呼3吸的呼吸法。

揀一個舒服坐姿，挺直身體合起雙眼，慢慢由呼氣開始。吸氣123，呼氣時同樣數123。重複時要好明白及覺知自己在吸氣及呼氣。呼吸時多必會有Distraction分心情況，我們要邀請這些思想遠離，明白他們的存在及覺知他們的存在，但無批判性地望着這些思想。亦都要邀請他們離開，然後返回自己的觀呼吸就已經可以。初學者可以由每日3~5分鐘開始，慢慢開始不感到腳痹，個心比較定同輕安自在的時候，可以將這練習拉長，甚至去至10分鐘甚至20、30分鐘。

示範：Delia Leung（@delia.indrayoga）

場地提供：MiU Training Hub