麥玲玲鼠年生肖運程：肖龍篇

【三吉星進駐 事業起飛】

因鼠、龍、猴屬「三合生肖」，有互相生旺的作用，肖龍者可望憑人際網絡帶來新的合作機會，令事業發展出現上揚趨勢。吉星方面，獲「三台」、「華蓋」及「國印」進駐，對打工一族特別有利，宜積極表現自己。凶星方面，有「官符」與「披頭」，前者代表有機會捲入官非訴訟，後者將衝擊家宅運，不妨進行小裝修或更換家具，有助平穩運勢。

【事業運】

喜獲一組拱照事業的吉星進駐，可望於職場上大展拳腳。「三台」代表步步高陞，可獲得上司或長輩提攜。「國印」是掌握權力的帥印，有利從事文職或管理階層者。「華蓋」是一顆反映藝術才華的吉星，若工作與文化藝術有關，鼠年將會是靈感不絕的年份，但此星亦有孤單寂寞之意，所以要留心人事問題。

【愛情運】

桃花不是特別旺，因有「華蓋」進駐，令肖龍者易有孤芳自賞的心態，已有伴侶者會覺得對方不夠了解自己，難以溝通。單身者受「國印」影響，自尊心較強，即使遇上合眼緣對象也不夠主動，不妨在職場上多留意身邊人，或透過長輩介紹。已婚者的感情尚算穩定，建議多花時間關心另一半，甚至與伴侶出門舊地重遊。

【開運錦囊】

★若有肖猴者助一臂之力，可進一步加強事業運。

★在辦公室枱頭擺放「帥印」，有助權力提升。

★流年易遇上官非訴訟，可佩戴黑曜石水晶加以化解。