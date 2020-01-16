三界五行：簡易風水　九宮飛星

每年「立春」之日，九星就換位置，道家文化精妙在於「天人合一」，人類要「順其自然」，就要按照「星移」規律，把家居物品重新布置，令到吉利作用擴大，凶煞影響縮小，達到趨吉避凶最佳效果。

把每個家庭的生活空間分為「九宮格」，按照「九宮飛星」規律行事，這方法本來是遠古時代大禹治水的良方，當年大禹治水遇到困難，上天派神龜浮現在洛河，背上有一至九的數字符號，排列在正東、東南、正南、西南、正西、西北、正北、東北以及中宮九個方位，大禹從中領悟，這就是九州，於是把九宮作為治水、治國的基本策略。

後來，人類根據八卦圖和九宮圖去研究大自然的生滅興衰，這就是風水的緣起，歷代帝王為鞏固自己的統治，也為了政治、經濟、軍事、國計、民生、文化的興旺發展，就徵召各地研究風水的人進京，選拔最優秀者，留在宮中，擔任國師或顧問，享高官厚祿。所有的風水著作，都是御用秘笈，相當於今時今日的國家機密。而「九宮飛星」是最受帝王重視的風水方法之一，屬於「理氣派」，因為它通俗易懂，而且較為靈驗，後來廣泛流傳在民間，成為家喻戶曉的簡易風水。

這九顆星順序為：一白貪狼主桃花，二黑巨門主病符，三碧祿存主是非，四綠文曲主文昌，五黃廉貞主災煞，六白武曲主官祿，七赤破軍主變動，八白左輔主財帛，九紫右弼主喜慶。

方向宇