今晚食乜：鑊氣十足小炒皇 核桃後放Keep香脆
2020年01月16日 15:00
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核桃韮菜小炒皇：用上多種食材分開處理後快炒，鑊氣十足又能保持每種食材的口感，最後放入核桃，豐富口感。（莫文俊攝）
要數大牌檔最受歡迎小菜，小炒皇必是其一。很多人都笑言將大堆頭材料落鑊一齊炒，無甚麼技巧可言，事實卻不是。灣仔一個展覽場館內高級粵菜廳的主廚蘇志輝師傅指，一碟合格的小炒皇，入面每款食材都要分開處理，如蝦仁要開邊成蝦腰，汆水再走油時，令肉質爽口彈牙。銀魚仔要炸至金香酥脆，下鑊炒時就不易散開。菜脯則要先汆水再洗走過鹹味道等。
將所以配料分開處理後，便要一口氣放入鑊炒煮，除了鑊要夠熱，炒煮時手亦夠快，以免易熟的材料變得過熟，最後才放入烤過的核桃，令小菜色香味兼具。
材料：
核桃 2両
韮菜花段 8両
蝦腰 1両
銀魚仔 8條
蒜片 2瓣
薑片 6塊
雞粉 少許
蠔油 1湯匙
麻油 少許
生粉水 少許
菜脯粒 適量
彩椒角 各半隻
乾葱 少許
葱段 少許
油 適量
做法：
1.蝦腰汆水走油。
2.菜脯粒汆水、韮菜花段用鑊輕炙。
3.銀魚仔炸香。
4.燒熱鑊下油，炒香蒜片、薑片、葱段、乾葱、彩椒角、韮菜花段、蝦腰，放入銀魚仔、菜脯粒，下蠔油、雞粉、麻油和生粉水埋芡。
5.上桌前放入核桃即可。