今晚食乜：鑊氣十足小炒皇　核桃後放Keep香脆

核桃韮菜小炒皇：用上多種食材分開處理後快炒，鑊氣十足又能保持每種食材的口感，最後放入核桃，豐富口感。（莫文俊攝）

要數大牌檔最受歡迎小菜，小炒皇必是其一。很多人都笑言將大堆頭材料落鑊一齊炒，無甚麼技巧可言，事實卻不是。灣仔一個展覽場館內高級粵菜廳的主廚蘇志輝師傅指，一碟合格的小炒皇，入面每款食材都要分開處理，如蝦仁要開邊成蝦腰，汆水再走油時，令肉質爽口彈牙。銀魚仔要炸至金香酥脆，下鑊炒時就不易散開。菜脯則要先汆水再洗走過鹹味道等。

將所以配料分開處理後，便要一口氣放入鑊炒煮，除了鑊要夠熱，炒煮時手亦夠快，以免易熟的材料變得過熟，最後才放入烤過的核桃，令小菜色香味兼具。

材料：

核桃 2両

韮菜花段 8両

蝦腰 1両

銀魚仔 8條

蒜片 2瓣

薑片 6塊

雞粉 少許

蠔油 1湯匙

麻油 少許

生粉水 少許

菜脯粒 適量

彩椒角 各半隻

乾葱 少許

葱段 少許

油 適量

做法：

1.蝦腰汆水走油。

2.菜脯粒汆水、韮菜花段用鑊輕炙。

3.銀魚仔炸香。

4.燒熱鑊下油，炒香蒜片、薑片、葱段、乾葱、彩椒角、韮菜花段、蝦腰，放入銀魚仔、菜脯粒，下蠔油、雞粉、麻油和生粉水埋芡。

5.上桌前放入核桃即可。