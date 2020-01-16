靈敢侶情：相信奇迹……相信希望！

想起七年前的一件事。

那時，我守在作者門外奮鬥，一切沒有起色、沒出版書、前境不明，卻又無路可退。然而我每天，行動力依然十足。

朋友好奇，怎麼我可以天天積極，下一分鐘變樂觀。

我相信奇迹。

怎可能不信？這世界，天天有人中奬，無聊走入賽馬會，買一張彩票，捧走幾百幾千萬。

有人在名店當售貨員，被看中，幾年間變億萬富婆。

你可以說，以上叫好命，但亦有人窮得靠政府救濟，然後寫下一本小說，大賣，成為國家女首富。

三個年輕人創業，一年後獲注資，成為連鎖店股東。

有女兒跟家人失散，活了幾十年，相認。

奇迹天天發生，誰說不可以是你和我？

朋友聽後失笑：「這些好事，萬中無一，你太天真了。」

我反駁：「你不相信，亦不見得太成熟。」

我相信奇迹，並非要嚮往童話故事賦予女主角的幸運，也不是想沉醉在那種無中生有的不勞而獲，而是，我信任自己的一雙手、一個腦和一雙眼的能力，只要三方配合，不可能無成果。

時光飛逝，轉眼間，七年後。

朋友終於相信奇迹，也動手為自己打算。

「我想開網店。」他說。

「好呀！快去！」我鼓勵他。

這是一個不被看好、不被相信，仍然為自己樂觀的故事。

農曆年將至，長假後，好好為自己打算，說不定，你比我、他、她都更厲害，不用七年，已見證奇迹。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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