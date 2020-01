新春買PlayStation　平入兼有公仔送

每逢新年,成班表兄弟聚首一堂,無嘢比打機更令人開心!若然家中仲未有遊戲機,依家有個平價入手機會,事關SIEH宣布由1月17日起至2月2日期間,推出「PlayStation新春限時優惠」,PS4 1TB(極致黑/冰河白)主機將以低至約一千九百港元發售,比原價平約五百九十港元。同時PS VR連攝影機套裝則以約一千五百港元發售,節省約一千港元。

另外,凡購買任何PS4 Pro主機、PS4 Pro套裝或PS VR,將可額外獲贈「多樂貓賀年達磨公仔」或「黑樂貓賀年達磨公仔」乙個,款式隨機送出。而就算買唔到咁多,購買任何PlayStation產品滿八百港元,也可獲贈「多樂貓及黑樂貓金運利是封」乙套,數量有限,送完即止。

遊戲方面,部分大作將低至約一百港元發售,包括《Marvel's Spider-Man Game Of The Year Edition》中英文合版 (藍光光碟版)、《DEATH STRANDING》中英文合版 (藍光光碟版) 、《UNCHARTED: The Lost Legacy PlayStationHits》中英文合版 (藍光光碟版)及《Bloodborne PlayStation Hits》中英文合版 (藍光光碟版),足夠機迷放假打餐飽!