Pet Pet聯萌：零距離接觸　踢走誤解

居住於城市，往往難以近距離接觸野生動物，想了解有關知識，大多只能透過書本或網上資訊。為了讓都市人了解野生動物的資訊，熱愛大自然的Toni特意於山頂廣場開設動物大使館Animojo，讓大眾透過零距離接觸不同爬蟲類動物，從而改變人們對野生動物的誤解。

【愛護野生動物】

Toni認為人類愛護動物不應只局限於小貓或小狗，也應包括生活在大自然的野生動物，因此館內動物大部分屬於爬蟲類動物，Toni指這些動物的外形與野生動物是一模一樣，但其實牠們是在人工環境出世，因為這可以確保動物本身不會有太大心理壓力，以及野生動物身上或許會有細菌、寄生蟲等，性格亦比較兇猛，這無論對接觸動物的人，或是對動物本身都不是好事 。

【為未來應保育】

或許不少人會認為人工飼養動物，即等同干預大自然定律，Toni認為這是由於大部分人不知道野生動物在其原生環境所面對的危機，他直言自己經常到訪非洲一些最原始的地方，看到許多野生動物正受到人類破壞，如污染、捕獵等，令到牠們已經無機會生存，而人工飼養方式不單令動物品種延續，亦使動物最原始的樣貌與舉止得以保存。

模特兒：Yovela（2indigo）