電動車　市場有好多選擇

近日Tesla（內地稱：特拉斯）國產版Model 3在內地推出，以人民幣不足三十三萬就可以買到一部，當然引來市場迴響，廠方要搶攻各地市場佔有率，當然是使盡「騎呢」招數去吸引客人，但無論在香港或內地都有不少網民對Tesla品牌或旗下車款心存疑問，包括行車續航能力同車身造工等等，中港兩地網民就有以下意見：

本地網民

Luihung：唔知造工有無改善呢（Model S或X 造工實在不敢恭維）

Jeffreywong1983：最近日日上網睇車評，睇到個電池續行大約要打個8折，即Long Range由530去到大約424km，Standard range就由410去到得番328km，但LR車價貴成10萬，全保又貴啲，真係心大心細

內地網民

SS968：這個車還可以吧，就是造工不是特別好，後備箱兩遍縫隙居然不一樣......

其實不少車迷對Tesla的產品都存有疑問，若果可以動用三十萬或以上去買電動車，選擇有很多，而且更來自兩大造車王國─日本及德國，單是品牌信心已值回票價了。