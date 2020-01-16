玄學冷知識：12星座與塔羅（1）

占星和塔羅都是西方很流行的玄學，它們有著自己的一套體系，有很多的學習者。看似互不相干的兩個學派其實也有著一絲絲的關連，占星學中有12星座，每個人根據自己的出生日期都可以找到自己對應的星座。而12星座也有著相連的塔羅牌，也就是說我們其實有著自己的塔羅牌，想知道自己屬於哪一張搭羅牌嗎？一起看下去吧。

【白羊座，3月21日-4月19日】

白羊座對應的是4號「皇帝牌」，一國之尊的皇帝勇敢、積極、有野心、有自信，這也是白羊座的個性特徵。白羊座身為12星座的第一個星座，有著對萬物強烈的好奇心，同時有著原生的衝勁和意志力，敢於勇往直前。但也造成了他們急躁的個性，要注意不要沖的太快，要顧及一下身邊的人，要做一個賢明的君王。

【金牛座，4月20日-5月20日】

金牛座對應的是5號「教皇牌」，身為一個教皇，穩定踏實且重視原則，會有自己的想法，更多時候會是一個精神領袖。因此，務實就是金牛座的個性象徵，但同時他們會執著於自己的想法，對物質、形式有追求，個性可能會偏固執，要注意耐心聽別人的意見，成為一個受人虛心的教皇。

【雙子座 ，5月21日-6月21日】

雙子座對應的是6號「戀人牌」，戀人代表坦誠雙見的兩人，如果用在合作和戀人的關係是很好的現像。戀愛中的人有敏銳的觀察力 ，但也因想的過多而變得神經兮兮的，這也體現在雙魚座的個性上。他們的交際能力可能很好，但是交心的人不多。從前的戀人牌是一個男人和兩個女人，兩個女人代表母親和愛人，所以也代表著人生中重要的「選擇」。

【巨蟹座，6月22日-7月22日】

巨蟹座對應的是7號「戰車牌」，戰車牌中的戰士自律、擅於控制情感，利用自己堅強的意志力控制著前面的兩頭一黑一白的人臉獅，獨自一人在城牆外保家衛國，是一個防禦者而不是進攻者。巨蟹擅於用堅硬的外表來保護內心的軟弱，敏感且細膩。雖然是一個温和的人，但自我意識非常強，會守衛自己的立場和私生活。

其實每個星座所對應的塔羅牌中除了有各個星座的特質外也有他們要改善而變得更好的一面。這一期我們講了皇帝白羊、教皇金牛、戀人雙子和戰車巨蟹，下一期會講獅子座、處女座、天秤座和天蝎座。這四個星座的朋友要留意啦。