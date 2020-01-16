昔日放送：日本藝人撞樣事件簿　跨性別篇

雖然木村主演的劇集《東京大飯店》未能成為秋季日劇收視冠軍，但卻大獲好評，成為網上熱話，而且受注目的不僅木村一人，其他配角也有不少戲份，其中飾演木村前女友的富永愛，便被不少人笑稱驚覺與草彅剛「撞樣」！其實日本藝能界多年來都出現過多次「撞樣」事件，今天先介紹跨性別的幾位。

富永愛 VS 草彅剛

富永愛主要作品：《女人的規則》、《東京大飯店》

草彅剛主要作品：《SPECIALIST》、《錢的戰爭》

37歲富永愛堪稱亞洲第一名模，先後為六十個以上的名牌擔任過模特。不過她在幕前的演出並不多，比較著名的有電影《惡魔人》及唯一主演的日劇《女人的規則》，因此很多不太留意時裝的觀眾，都是在《東京大飯店》才第一次認識富永愛，國字面、小眼睛、薄嘴唇，令大家不約而同都覺得她跟前SMAP的成員草彅剛非常似樣，有人甚至笑說，木村終於與草彅剛和好如初了！

朝倉亞希 VS 竹內涼真

朝倉亞希主要作品：《下町火箭2》、《東京大飯店》

竹內涼真主要作品：《陸王》、《過度保護的加穗子》

在《東京大飯店》中還有另一單跨性別撞樣事件，就是朝倉亞希，這位女星不算很紅，參演過的作品之中，比較著名的已經是《下町火箭2》，這次飾演玉森裕太女朋友，戲份算是較多，大家才發現，戴上眼鏡的她，與當紅男星竹內涼真有點相似，其實朝倉亞希與竹內涼真曾在《下町火箭2》合作過，不過當時大家好像又不太覺得很相似，而更有趣的是，劇中她飾演的姥名美優與吉谷彩子飾演的松井萌繪是情敵，而在現實中，吉谷彩子與竹內涼真合作過《陸王》，還因此傳出緋聞。

仲里依紗 VS 二宮和也

仲里依紗主要作品：《不良仔與眼鏡妹》、《黑色記事本》

二宮和也主要作品：《飛特族 買個家》、《黑色止血鉗》

近期作品不斷，拍過《水果宅急便》、《東京獨身男子》等劇集的仲里依紗，初出道時曾與嵐的二宮和也合拍過手機廣告，那時已有不少人覺得他們很相似，後來仲里依紗亦在電視訪問中亦說過，身邊10個人中有9個會說她跟二宮很相似，仲里依紗更當場稱二宮為「哥哥」，兩人相似之處大概就是鼻子和嘴巴。

中条彩末 VS 東出昌大

仲里依紗主要作品：《白衣戰士》

東出昌大主要作品：《謝謝款待》、《信用欺詐師》

九頭身混血美人中条彩未，除了是雜誌模特兒之外，陸續開始接演戲劇，包括去年主演的《白衣戰士》！中条剛出現幕前時，有許多人都以為她是著名男星東出昌大的妹妹，事實上兩人並沒有血緣關係！其實除了樣貌相似之外，二人連身高也很匹配，中条接近1.7米，東出則有1.89米，難怪不少人期待看到二人合作演出呢！

小松菜奈 VS 松本潤

小松菜奈主要作品：《溺水小刀》、《愛在雨過天晴時》

松本潤：《失戀朱古力》、《99.9》

小松菜奈自從出道以來，就不斷被網友說是女版松本潤！尤其是側面，更與松本潤真的非常神似，這對小松菜奈來說也未嘗不是一件好事，因為這大大提升了小松菜奈的知名度，現在已經成為漫改真人主角的常客。