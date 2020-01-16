決性11點：Cosplayer眾籌出暗黑娃娃寫真集

口枷屋Moira（口枷屋モイラ）從美股Cosplayer到開埋公司MOIRA DESIGN生產自家設計Cosplay衫，佢嘅發展不知令幾多Cosplayer羨慕。不過隨住佢喺2017年結婚生仔，於是搵嚟另一位美股Cosplayer Akaneko（あかねこ），擔任二代目口枷屋Moira至3月為止。Akaneko出晒名勁鍾意居日英國藝術家Trevor Brown嘅暗黑娃娃風格，跟向來專攻Cosplay服裝嘅MOIRA DESIGN理念接近，於是Akaneko得到該位藝術家授權下，以性感演繹名為「Trecos」（Trevor加Cosplay）嘅風格，早前更喺日本眾籌網站Campfire為首本以「Trecos」為主題嘅寫真集集資，而呢個決定亦得到一代目嘅支持。事實上Akaneko成為二代目前，佢本身已憑性感造型，喺Cosplay界有相當人氣，而作為佢卸任二代目前嘅寫真集，眾籌目標價為30萬日圓，而距限期仲16日，希望阿妹可以眾壽成功，達成夢想啦。