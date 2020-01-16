【深夜字聊】每次5分鐘完事　係咪早洩？

Q：我30多歲，同居也有8年了，但每星期一至兩次性生活都是5分鐘完事，女友沒表示滿不滿意，她可能是得過且過吧，但我卻經常都覺得自己唔掂，是早洩！不知怎樣才能延長做愛時間呢？可給我建議嗎？謝謝！

阿銘

A：首先闡釋，超過2分鐘的性行為時間，在醫學界定上已非早洩。早洩之標準定義，是由陰莖進入陰道起計，2分鐘內便射精完事才稱作早洩。性行為持久度，因人而異，它既跟男性的體質、體能、營養有關，與後天習慣養成出來的「認知行為實踐」有着強烈關係。

「認知行為實踐」是指一位男士長年累月地、重複地在性行為過程中所培養出來的房事慣性。房事慣性是一種性習慣，就像有些人在日常生活中，很容易不自覺地養成了一些不良習慣，然後於行為上反映出來。在云云的房事慣性當中，相信最令男性感到困擾和焦慮的，便是不滿個人性愛時間表現的問題，它屬認知習慣層面，不屬生理層面的性功能障礙，近年在生活壓力大的都市社會亦有低齡化趨勢，青壯少年男性均有機會受此問題困擾。

其中一個最基本常用的性治療方法是，由男性自行改變房事慣性，首要是留意哪種官能刺激、性敏感或刺激程度、哪種性動作(如伴侶愛撫陰莖和陰囊哪個部位、進入陰道後龜頭如何地受摩擦和夾緊、錫乳頭等)，最易使到男方忍不住射精。這些感覺很個人和主觀，沒有標準可言，只要男性尋找到房事慣性中的「易洩」敏感源，與伴侶配合，將之控制，即可逐步延長性愛時間。譬如說一位男性了解自己通常當某種性快感到臨，十來廿秒內便一定射精；那麼，男性便需於性行為期間，一旦察覺到該種性快感欲來未來之際，便將之停止，方法包括暫停抽動陰莖、請性伴侶停止某些官能刺激，改為緩慢愛撫，可有助延長性愛時間。持之以恒，盡量每次性行為延長少許秒數，肯下苦功，累積起來將可延長射精時間，個人亦能重拾性自信，繼而促進伴侶親密關係。

李偉儀