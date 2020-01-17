【營事檔案】蘆筍豬肉卷　在職媽媽好煮意

蘆筍豬肉卷易整又好味，適合烹飪時間有限的上班一族和在職媽媽。（設計圖片）

經過一整天的忙碌後，不少人回到家中已經很累，只想快速弄好晚餐。今次跟大家分享的食譜是蘆筍豬肉卷，做法非常簡單，適合烹飪時間有限的上班一族和在職媽媽，但營養卻一點也沒有減少。

【蘆筍營養價值高】

蘆筍口感爽脆，味道清甜，不但高纖維而且營養價值非常高。蘆筍含有豐富的抗氧化物胡蘿蔔素，當中亦含有豐富的葉黃素和粟米黃素，有助維持眼睛健康。蘆筍也含豐富的葉酸，幫助人體造血，預防貧血。而計劃懷孕和懷孕中的婦女也可以多食蘆筍，因為攝取足夠葉酸，可以減低嬰兒發育不良和患上脊柱裂的情況。此外，蘆筍含有豐富的維他命K，有助人體凝血，避免受傷時流血不止的情況出現。維他命K亦有助維持骨質密度，能預防患上骨質疏鬆症的機會。但是蘆筍的嘌呤含量較高，因此尿酸過高及患有痛風的人士應控制食量。

【豬肉含優質蛋白質】

豬肉含有豐富的優質蛋白質及鋅質。蛋白質有助維持身體細胞組織的修補及更新。而鋅質則有維持肌肉收縮、幫助傷口愈合和製造男性賀爾蒙等功用。如果大家不喜歡豬肉，也可以用口感相似的瘦牛肉片代替。牛肉的鐵質比豬肉更豐富。吸收足夠鐵質有助身體製造紅血球，從而預防缺鐵性貧血。

【蘆筍豬肉卷】

材料：

蘆筍 6條

瘦豬肉片 10片

醃料︰

鹽 適量

生抽 適量

生粉 適量

調味料：

黑胡椒 適量

做法：

1.豬肉片用醃料醃10分鐘。

2.蘆筍洗淨，切小段備用。

3.用豬肉片捲起蘆筍。

4.以中小火把鑊燒熱，加入少許油，將豬肉卷煎熟，並灑上黑胡椒作調味，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。