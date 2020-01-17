Colourmix卡萊美 新春美肌大優惠

【特約報道】農曆新年就快到喇，Colourmix率先同大家拜個早年，兼為您送上一系列至抵新春優惠護膚及美妝好物，ESTEE LAUDER、CLINIQUE、SULWHASOO等等名牌護膚產品，紛紛低至44折，加埋CHRISTIAN DIOR同GIVENCHY熱搶大紅唇膏，等你用最靚一面迎新春！接財神！旺足成個鼠年～

ESTEE LAUDER 全效深層淨肌潔面泡沫/面膜150ml

建議價 $290

熱賣價 $170【59折】

CLINIQUE 特效補濕防禦啫喱125ml

建議價 $295

熱賣價 $180【62折】

CHRISTIAN DIOR 傲姿唇膏 (#999 METALLIC)

建議價 $280

熱賣價 $208【75折】

GIVENCHY LE ROUGE唇膏 (#304 MANDARINE BOLERO)

建議價 $280

熱賣價 $188【68折】

SULWHASOO 滋陰護膚套裝_EX II 5件裝

建議價 $180

熱賣價 $78【44折】

EVIAN 護膚礦泉噴霧400ml

建議價 $120

熱賣價 $42【35折】

<全新登場>SWISSMIRACLE DNA基因活膚修護抗皺面膜(升級版) 30ml 5片

建議價 $700

熱賣價 $299【買2送1】

平均每件 $199.4

優惠期: 17/1/2020 – 6/2/2020

地點: 卡萊美全線港澳門市

卡萊美網店: www.colourmix-cosmetics.com

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*優惠貨品數量有限，售完即止。