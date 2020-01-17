超卓汽車頒獎巡禮：智慧旗艦七座SUV──Volvo XC90

來自瑞典的富豪（Volvo）車載智能及安全科技向來是強項，XC90作為旗艦級七座SUV，配備集一系列升級主動式行車安全功能於一身的City Safety城市安全系統，加上憑.車載不少先進智能科技、實用七座位及北歐簡約豪華設計，俘擄不少車迷心。

優化細節注入個性

全新2020年版XC90，主要改變集中在外觀和內裝細節上的優化設計，整體更具時尚感。新輸港備有T5 Momentum、T6 Inscription及T6 R-Design三個版本，拍攝車是以貴氣和齊配備作賣點的T6 Inscription。不但止面罩、頭下擾流及進氣口均經過重新設計，車頂行李架、尾喉設計等也進行了優化處理，尾泵把的鍍鉻飾條向兩側延伸，配上20吋新款啞身雙色鑽石切割合金輪圈和新增的Slate岩板灰通窿Fine Nappa皮革座椅，為本已豪氣十足的XC90注入不凡個性。