大囍慶醇蠔汁蠔油　打造團年盛宴

【特約報道】新春佳節當然是大顯廚藝的好時機，煮幾道得體又好意頭的賀年菜，與親友渡過歡樂時光！各式各樣的新春佳餚，看似制作步驟繁複，其實只需挑選適合的調味料，絕對助你事半功倍。

大囍慶醇蠔汁及金裝醇蠔油均於香港生產，以鮮蠔提煉而成 ，味道鮮香濃郁。 燜 煮 各類鮑参翅肚 、冬菇等食材，可令菜式鮮味大大提升。 金裝醇蠔油質感細滑柔軟，除了煮食使用外亦可直接用作撈麵的醬油。大囍慶醇蠔汁是蠔油的主要成份之一，也是蠔的精華所在。可將適量蠔汁稀釋，用作醃料或提鮮菜式。 輕鬆打造出可媲美酒樓 出品的宴會佳餚。

材料

浸發花膠2 隻、已炸鴨掌 4 隻、小棠菜 5 棵、薑 5 片、蔥 4 條 切段 、紹興酒 2 茶匙

調味料

大囍慶醇蠔汁及大囍慶醇蠔油各 1 湯匙、生抽 1 茶匙、老抽半茶匙、冰糖 5 克、水

400 毫升

芡汁

生粉1 茶匙、水 1 湯匙

做法

1. 大火燒熱水，下小棠菜灼 2 分鐘，盛起，瀝水備用。

2. 大火燒熱鍋，轉中火下油 1 湯匙，爆香餘下薑片及蔥段，下鴨腳爆 1 分鐘，灒餘下紹興酒。

3. 加入花膠和已拌勻的調味料，煮至滾，轉細火加蓋燜 45 分鐘。

4. 轉大火煮至汁料剩 1/5 ，下生粉水 勾芡，熄火， 與小棠菜一同上碟即成。

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