FoodieCurly鬈毛妹：溫泉區老街　買盡名店美食

到了行程的最後一天，我們入住了「冠翔世紀溫泉會館」，酒店建於2007年，相比起早幾天介紹的溫泉酒店，歷史更悠久，房價相對便宜，位置也方便，由酒店走到附近的湯圍溝溫泉公園才幾分鐘，坐在公園內可以免費泡腳，又可以試試街頭美食，真的很爽！

大家別忘了買手信，否則鄉親父老不會放過你啊！今天我就帶大家到酒店附近的老街逛，買到你破產為止！

1. 阿萬之家：主打鴨賞 (煙燻鴨，宜蘭著名小吃)，1950年創立，是著名的老店，鴨賞每包NT$120，比路邊攤貴少許而已，味道卻更優勝一籌，而且還有試食，試到滿意才買吧。店內還有麻辣鴨舌、豬腸等，都做得十分出色，嗜辣的朋友不妨多買幾包。

2. 奕順軒：看店內長期人頭湧湧，就知道奕順軒的超爆人氣了，這裏最有名的是桂圓蛋糕，一盒一盒包裝好，大家可以買回家吃 (真的很好吃，超多桂圓)。在忙碌搶購的當兒，怎麼傳來陣陣三星葱的香氣？原來朋友買了一個新鮮出爐的三星葱包，搶一小塊來吃，嘩媽呀，真的不得了，剛出爐外皮脆卜卜，裏面鬆軟且爆葱，很好吃啊！我們馬上每人搶購兩個，一個馬上吃掉做午餐，另一個晚上回港吃，仍然好吃到不得了！

3. 三源行：於日治時期創立，在宜蘭市已有80年歷史，產品屢次獲獎，是到宜蘭必買的手信之一。當中一定要買「金棗豬肉乾」，烤製時特別加入了宜蘭之寶金棗汁，豬肉乾微辣且帶金棗的酸甜，感覺十分清新。肉乾雖有名氣，但價錢不貴，每包只NT$100。

不是說笑，我們這天每人都買到爆喼，不是我買得多，只怪行李箱太細，這個故事教訓我，下次來台灣一定要帶巨型行李箱！(台北溫泉酒店美食篇．四之四)