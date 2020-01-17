金雅典高火水晶爐　蒸焗烤炸樣樣皆能

金雅典高火水晶爐，一機備有蒸煮、烤焗、蒸焗、氣炸、保溫、發酵、解凍功能，是入廚的好幫手。（客戶提供）

【特約報道】農曆新年將至，很多人都喜歡煮幾味招呼親友，一個多功能的爐具可以助你事半功倍。金雅典高火水晶爐備有40 公升特大容量，簡單按個掣，無論烤、蒸、焗、氣炸等烹調法一應俱全，入廚新手都無有怕！

容量特大 一機多用

相比市面一般的蒸焗爐，金雅典高火水晶爐的優勝在於內籠夠大，40 公升的容量，無論燒雞或蒸魚，空間都綽綽有餘。由於水箱是外置式，方便隨時隨地加水，毋須像某些品牌要打開爐門才可添加，出蒸氣位置則在爐後方，使用時更為安全。另一特別之處是爐的上下均有發熱線，而後方的金屬風扇可以令熱風對流，食物受熱更均勻，組合起來可以做出蒸煮、烤焗、蒸焗、氣炸等效果，用途廣泛。設有115℃超高溫蒸氣烹調及250℃高溫烤焗烹調，縮短烹調時間，下班回家，同時間可以放入幾碟餸一起蒸，蒸魚、蒸肉、蒸飯，一「爐」永逸，換套衫洗個面便可開餐。另外也可做出氣炸效果，炮製薯條、魚手指、蝦片這些脆卜卜小食，自家製不求人！

旋轉烤雞 外脆內軟

即使是烹飪達人，有時都未必能掌握烤雞的火候，金雅典高火水晶爐附有自動旋轉燒烤叉，可均勻地加熱，做出皮脆而鎖住肉汁的效果。此外，這個爐非常適合用來蒸蘿蔔糕與親友分享，設有兩底盤及兩架，可以一次過蒸四底，慳水慳力，蒸年糕又可做到脆邊效果。它更可以代替微波爐翻熱飯餸，感覺更健康。輕觸式的控制面板，操作簡易，除以上各式烹調外，兼具保溫、發酵、解凍等多種功能，一爐有齊煮食必備元素。

香草蜜糖烤雞食譜

食材：

全雞 1 隻

百里香 6~8 條

迷迭香 4 條

牛油 20 克

蜜糖 2 湯匙

青檸汁 2 湯匙

鹽 2 茶匙

做法：

1. 雞洗淨抹乾，室溫放牛油待變軟身。

2. 雞腔內灑上半茶匙鹽、牛油、蜜糖、青檸汁、香草、榨汁後的半隻青檸，以及切碎的百里香及迷迭香。

3. 把剩下的牛油、蜜糖、青檸汁及碎香草均勻塗在雞皮上醃半小時，將雞叉好在燒雞叉上。

4. 將雞放入已預熱200℃的蒸焗爐，按自助菜單P35，檢查雞的熟度，再提升至220℃繼續烤50 分鐘至表面呈金黃色（過程中需將雞翻轉2~3 次）。

5. 最後在雞的表面撒上迷迭香粉。

查詢電話： 2493 6743

WhatsApp： 6802 8782

facebook：www.facebook.com/athens1961