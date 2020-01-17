麥玲玲鼠年生肖運程：肖蛇篇

【月德星駕臨 逢凶化吉】

與太歲無沖也無合，肖蛇者於鼠年的形勢會較穩定，人際關係得到改善，是非口舌及爭拗較少。吉星方面，獲強力貴人星「月德」駕臨，只要把握助力，可望逢凶化吉。凶星方面，有「小耗」和「死符」，前者代表輕微破財，理財應採取保守策略，後者則會對家宅及長輩健康帶來衝擊，可進行「施棺」善舉，即捐款予無力殮葬的家庭，緩解凶星。

【事業運】

屬有進步之年，獲「月德」星拱照，可望得到上司、老闆賞識，加上此星有逢凶化吉之意，與同事及下屬相處大有進步，工作得心應手。若工作需要與人接觸，如從事保險、地產、客戶服務等，營業額將有所提升。另外，肖蛇人士不妨報讀與工作相關的課程，為日後事業鋪路。至於有意跳槽者，可利用人脈關係達成心願。

【愛情運】

若豬年已經歷離合，談戀愛的意欲較為淡泊，未有立即開展新感情的準備。希望擴闊社交圈子者，不妨尋求長輩介紹，但鼠年並非桃花遍地的年份，即使遇上心儀對象，建議先從朋友開始，多溝通了解，切勿太急進。已有伴侶或已婚者，愛情運相對穩定，但有機會因錢銀問題而發生輕微摩擦，謹記坦承相向。

【開運錦囊】

★在辦公桌上擺放紫晶洞，有助加強事業運。

★在流年八白財星位擺放黃晶聚寶盆，可減輕破財風險。

★家宅運受衝擊，宜主動翻新或更換家具，並多做善事。