去角質迎新年　肌膚大掃除

俗語有云：「年二八、洗邋遢」，不少家庭都會在農曆新年前為全屋大掃除，讓家居回復整齊整潔，煥然一新過新年。其實除家居環境外，最易藏污納垢的肌膚也需要大掃除。大家不妨趁歲晚將毛孔內的殘留污垢一一清除，以一張清新乾淨、白裏透紅的臉孔迎接新一年。

講起肌膚大掃除，又豈可不提去角質？當毛孔積聚過多老舊角質，不但會影響皮膚的呼吸，更會阻礙護膚品的吸收，令你白白浪費了金錢和時間。市面上有不同的去角質產品，大家可根據個人膚質去挑選去角質力功效較強的磨砂產品，或是性質較溫和的清潔面膜。當然若有空的話，也可自製去角質產品，便夠晒天然和環保、安全。D.I.Y

去角質產品沒有大家想像中難，所用的材料亦不複雜，好似以下這幾種配搭便是日常生活中經常用到的食材，別小看它們普普通通，可發揮的「去舊迎新」功效卻是卝常大呢！

【善用家中調味料】

鹽和糖不僅是烹調好拍檔，更是去角質的好材料。它們本身就具有去角質的功效，配搭不同的材料，可發揮更佳效果。

1.粗鹽 + 蛋白

蛋白有調節油脂分泌及收緊皮膚功效，與粗鹽混合在一起使用，可有效去角質、淨化和收細毛孔，同時有助防止外來物積聚。方法是混合一隻雞蛋的蛋白和半茶匙粗鹽，當作磨砂按摩2~3分鐘後洗面，之後再立刻塗上補濕產品，此法較適用於中性及混合性皮膚。

2.鹽 + Cream

Cream中的乳酸有助調節臉部的酸鹼值，並去除毛孔中累積的雜質。當兩者混合時，可以達到雙重功效，去除死皮細胞之餘，更可帶走皮膚上的多餘油脂。方法是混合鹽和Cream後，塗抹在皮膚上，再靜待5分鐘洗淨。

3.紅糖、白沙糖 + 植物油或蜂蜜

除了鹽以外，糖也是很好的去角質材料。用於臉上的糖可以選擇紅糖或白沙糖，兩者的顆粒粗幼度相若，前者含水分更多更溫和，後者含水量較少，磨砂的感覺較強。方法是把2湯匙的糖和2湯匙的蜂蜜或植物油混合，塗於臉上按摩2~3分鐘後清洗。因為蜂蜜本身含有糖分，因此會有額外的磨砂功效。

【利用生活中的天然果酸】

最近很流行「刷酸」，用含有水楊酸、果酸等產品來改善肌膚的整個狀態。其實在生活上就有天然的果酸，用來去角質也有很好的功效。

1.檸檬皮 + 椰子粉 + 蜂蜜

檸檬皮含有強效的抗氧化劑，可以防止皮膚出現斑點。另外，它還可以減少皮膚多餘油分、調節皮膚酸鹼性及深層清潔毛孔，甚至防止黑頭、粉剌形成。方法是先把一片檸檬皮曬乾、磨碎，再混合1湯匙椰子粉和3湯匙蜂蜜，然後將混合物塗在皮膚上，靜待5分鐘後清洗。

2.檸檬汁 + 糖

除了檸檬皮外，其實檸檬肉也有很好的功效。檸檬有美白淡斑的功效相信大家都有聽過，而把檸檬肉弄成汁加上沙糖敷在臉上同樣有此功效，還可以調節皮膚油脂的形成。方法是把一個檸檬原汁和2湯匙的沙糖混合，塗在皮膚上，靜待5分鐘後清洗。要注意的是，使用檸檬的產品後要注意防曬，因為使用後的皮膚更容易受陽光影響。

3.柑皮 + 水、化妝水、乳酪

除檸檬外，柑皮也有軟化、清除角質、去死皮的功效。方法是把柑皮外層的色素削掉，把剩下的部分放進微波爐烘乾，把它磨成粉後混合水、化妝水、乳酪後塗在臉上，靜待5分鐘後洗掉。

無論你用以上哪一種方法，要注意的是去角質不能經常進行，油性皮膚可一周一次，可選擇磨砂質地的。混合性皮膚可兩周一次，視乎皮膚的情況選擇質地。乾性皮膚可一月一次，建議選擇較溫和的塗抹式。敏感肌如非必要建議不要輕易去角質，如有需要也可半年一次。去角質就好像是把封塵的家具擦乾淨，如果日常的清潔得當灰塵自然會比較小，所以在去角質之餘也要注意日常的徹底卸妝和配合洗面產品清洗肌膚，讓我們一起美美的踏入新一年吧！