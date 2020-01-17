三界五行：趨吉避凶　自有妙法

2020庚子年，家居根據九宮飛星定出的九個方位風水，由「立春」日（農曆正月十一）開始產生效應，我們在歲晚大掃除之後，布置家居迎接新年的時候，不妨參考。

正東位有廉貞五黄星飛入，帶來煞氣，幸而正東五行屬木，五黃屬土，木剋土，土星入木宮，煞氣受木化解，削弱了負面影響。家居大門向東，新春及全年都不宜鋪屬火的紅地氈，因為火生土，加大了五黃煞氣，啡色地氈屬土，也不能用，可用屬金的金色或白色、淺黄色，金洩土氣，可化五黃煞，地氈底下放一串五帝錢，更可以化煞招財。此外，不論大門向甚麼方位，總之，寫字枱、睡床位於正東，都把一串五帝錢放在寫字枱抽屜裏面、床墊下面。窗口向正東，可掛金屬葫蘆化煞。大廳的正東位擺放一對金屬貔貅或龍龜，連消帶打，化煞招財。

東南有六白武曲星飛入，帶來官祿運，對事業有利，有助升職，可望得到有權勢的人扶持。但是，東南屬木，武曲屬金，金星入木宮，會減少助力。家居的東南位，用水養六枝富貴竹，屬金的武曲金生水，水生木，官運亨通。六白星也主驛動，寫字樓或家居大廳或書房的東南位，掛駿馬的水墨畫可助旺事業運。這個方位必須保持光猛通爽，不要亂拉電線或掛繩結、繩索，確保天馬行空，春風得意。宅門向東南，地氈用屬土的深啡色或屬水的黑色、藍色較好。新春正月，鋪紅地氈也可以。

方向宇