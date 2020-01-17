Oppo 5G機　勁搶「鏡」！

隨着去年底各大網絡商都各自投得心水的5G頻譜，5G網絡離香港用戶愈來愈近，同時亦預視到各式5G手機將陸續推出！率先搶灘的有水貨Oppo Reno 3 Pro，官方指下載速率最高達到3.7Gbps，下載一部800MB高清電影唔使10秒時間，超級神速！

Qualcomm於去年12月初發表支援5G網絡的Snapdragon 765G處理器，Reno3 3 Pro就是首批應用的手機之一。根據官方資料，它對應的5G頻段為N1、N41及N78，兼容中國移動、中國電訊及中國聯通三大國內電訊商的5G網絡，所以北上使用保證暢通無阻。至於本地使用，雖然現階段在香港插入SIM卡只能接通4G網絡，但考慮N78也是香港5G網路的頻段，所以在香港用到的機會相當高。除此之外，手機還對應5G + Wi-Fi雙網絡通道，上網速度比普通5G更快速。

此機另一賣點是鏡頭，單是機背便有4組之多，包括4,800萬像素f/1.7大光圈主鏡、1,300萬像素長焦距、800萬像素超廣角及200萬像素黑白，當中超廣角視野達116°，配合AI超清夜景功能，可拍出宏偉且低雜訊的夜景相片。前置鏡頭高達32MP，搭配AI美顏及背景虛化技術，自拍有保證。屏幕有6.5吋之大，左右邊框僅1.65mm，促成93.4%超高屏佔比，視覺震撼。特別一提，此機只有7.7mm厚，是目前最纖薄的5G手機。返貨的三禾電氣表示，水貨暫時只有8GB RAM+128GB ROM一個版本，12GB RAM不日返貨。

規格表

制式︰GSM、3.5G、TD-LTE、FDD-LTE、5G

處理器︰Qualcomm Snapdragon 765G八核心

記憶體︰8GB RAM+128GB ROM 或 12GB RAM+256GB ROM

屏幕︰6.5吋AMOLED（2,400×1,080解像度）

鏡頭︰（前置）3,200萬像素、（後置）4,800萬像素主鏡+1,300萬像素長焦距＋800萬像素超廣角+200萬像素黑白

對外連接︰USB Type-C、藍牙5.1、Wi-Fi、NFC

電池容量︰4,025mAh

作業系統︰Android 10.0

體積︰159.4×72.4x7.7mm

重量︰171g