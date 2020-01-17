防水機能再進化　KAHA GORE-TEX

如果要選2019年度最注目的波鞋品牌，相信好多人心目中都一定會投HOKA ONE ONE一票，單單去年品牌亦已經先後與Engineered Garments及Opening Ceremony打造出話題性極高的聯名鞋款，持續令品牌於潮流界保持曝光率。今年剛剛開始不久，HOKA ONE ONE就為旗下人氣鞋款SKY KAHA推出全新機能進化型號KAHA GORE-TEX，繼續鞏固於潮流界及波鞋界最前地位。

受歡迎程度不下於TOR ULTRA LOW WP JP及TOR ULTRA HI 2 WP的SKY KAHA，其輕量化與緩震效果與前兩者一樣咁出色，而且亦同樣配備eVent防水物料及Vibram大底設計。是次選物店432HZ所引入的KAHA GORE-TEX就正是SKY KAHA後繼型號，設計保留鞋款充滿機能性的登山靴輪廓，但內裏就換上GORE-TEX防水物料進一步提升其防水透氣效果，Rubberized Foam泡棉材質中底提供絕佳的著用腳感，而且重量亦相當輕盈（US9只重500g ），分別推出BPHN（Black/Grey）、DOTN（Dune/Oxford Tan）及BASN（Black/Antigua Sand）三款配色，前兩者為男裝配色，後者是專為女生而設的女裝配色，備有US5（EUR36）至US8（EUR40）供選擇。