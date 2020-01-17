征選遊：鳥取縣米子市　穿和服逛城下町古街

潮流興懷舊，擁有歷史古迹及保留昔日面貌的城市，都是吸引旅客到訪的熱點。來到日本鳥取縣西部的米子市，當地的舊市街地自江戶時代便沒有經過大幅區劃兼未受火災洗禮，今時今日依然保存了昔日的小巷及町家的風景！而該市提供了多種遊覽路線，讓你在專人帶路下感受當中景色，而且行程還加插試穿和服等和文化體驗項目，教人一次過滿足多個願望！

4大行程 各有主題

話說早於古時米子便作為城下町（即以諸候的居城為中心向四周發展的城邑）而十分繁榮，無論是明治、大正抑或昭和時期，均被稱為「山陰的商都」。而該市的舊市街地現在仍然保留了濃厚的舊日色彩，你可以搵到在日本甚為少見的小巷，穿梭其中可謂夠晒樂趣。而且該處更保留了多間於江戶時代遺留下來的舖面房町家，參觀內裏的獨特結構，感受富莊嚴感的橫樑及神龕等等，也夠大開眼界。想更深入了解當地懷舊風景的話，不妨參加米子町中觀光案內所的歷史導賞團，簡單講提供4大主題行程（分別係米子城跡、享受城下町、寺町銀座及加茂川．中海遊覽船，亦有其他地道行程），每款行程約1至2小時，而且玩法相當富彈性，除了時間及集散地點任定外，更可將多個行程連接起來，加上還提供和式文化體驗菜單，你可揀選如抹茶作法、染物、製作和菓子、坐襌、陶藝及穿着和服等項目加插於行程當中，令玩法更啱自己口味。

和服遊街 抹茶體驗

我挑了當中的享受城下町行程，參觀多個特色町家及景點，並加插和服穿着及抹茶體驗。導遊也相當貼心，讓我們先在觀光案內所穿和服後再逛街。只見有約十款色彩各異的和服給大家挑選，並配上精美的頭飾和手提小包，導師還提點女生行路時要「入字腳」才夠地道！觀光行程由分隔米子城跡與城下町的加茂川開始，我們沿着通往城跡的大路前進，一路欣賞昔日建於河邊的白壁倉庫。若細心觀察，還會發現路旁建有不少地藏，據知舊加茂川周邊便合共有26個，而且每個各有不同的祈求功能，例如子安、延命或病氣治療等，大家可以順道拜拜。意猶未盡的，於天神橋轉入幾個街口的寺町通。內裏有9間並立的廟宇，有些原是分布於伯耆國各地，現在廟內雖然不會對外開放，但可以漫步庭園，大家可從不同的建築風格感受佛教藝術。

最後一站長田茶店早於1801年由長門屋秀次郎創業，2008年第6代長田吉太郎開始銷售在大山基地種植的有機茶，現已成為日本最大的有機茶公司之一。茶屋的抹茶體驗由倒茶粉、沏茶和賞茗等不同步驟作出指導，抹茶要用茶掃於杯內由上而下兼輕貼杯底不停地掃，才會出現又細又滑泡沫，再加上拿起茶掃的架式和品茗步驟，完全能感受日本人做事的一絲不苟，再品嘗用抹茶製成的甜品，十分滿足呢！

米子町中觀光案內所

地址：鳥取縣米子市灘町1丁目19•營業時間：9:30am~4:30pm（周三休息）

收費：歷史導賞團基本收費每小時￥1,000（約HK$72），和文化體驗￥600（約HK$43）起

長田茶店

地址：鳥取縣米子市岩倉町76

營業時間：9:00am~6:00pm