開箱男：年廿八　智能洗邋遢

仲有唔夠半個月就係農曆新年，踏入新年前首個挑戰當然就係大掃除，好在依家部分家務可以由科技代勞。而愈出愈多家電產品的小米，亦趁新年前推出新機「米家掃拖機器人1C」，1月16日正式開賣，千零蚊就可以做到吸塵加拖地，就等開箱男為大家試下！

小米內地的掃地機器人產品都有唔少，但香港行貨只有大約年半前推出的米家掃地機器人，以及今次開箱的米家掃拖機器人1C。新機設計上走簡單路線，全白色圓形機身，機面設有電源及返回充電兩個按鍵，按鍵下方則備有視覺導航感應器。掃拖機器人1C的操作原理與一般同類產品相似，內置日本無刷摩打，吸力最高達2,500Pa，透過機底的3個滾輪移動，中間設有主刷將垃圾吸入備有濾網的集塵盒，前方另有一個不斷旋轉的邊刷將地下邊角垃圾掃近機身。機底後方則加入拖地模組，以自動控制水量的水箱供水至拖布。此外，機身亦加入紅外線減速、防墜、運動追蹤等15組感應器，令機器人運作時更加靈活、安全。官方表示新機內置視覺導航系統，透過166度廣角視野感測器掃描出行走地圖。

開箱男試用，先於《米家》App進行設定，App內可以遙距控制開關、回充、4個清掃模式、定時清掃及語音語言等功能。此外，亦會實時顯示剩餘電量、清掃面積、清掃時間及清掃地圖。開箱男於木紋磚地板上進行實測，機身會以弓字形清掃，標準吸力下，成功吸走地上的頭髮、大灰塵，拖布亦可以帶走微塵。現場所見，地圖路線未見有明顯重複或遺漏，拖布水量適中，拖地後地板亦未見有積水。再於地板上灑上食物碎屑，大型碎屑於最高吸力下輕鬆吸走，但小型碎屑就會依附在拖布上。電量方面，內置2,400mAh電池，官方表示電量足以應付接近1,300平方呎面積；當電量低於15%時會自動返回充電座，充至80%則會返回原點繼續工作。

掃拖機器人品牌中，當然不能不提Ecovacs。米家掃拖機器人1C定價千六元有找，比起Ecovacs大部分型號都便宜。如果單以價位比較，就要數到舊款的Deebot Slim 2，Slim 2雖然較薄，但就不設水箱，論拖地能力掃拖機器人1C更好；而且售價接近下，科技產品當然有新買新啦！