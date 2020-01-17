生活夜校：情色字典中的Tail　原來係咁解……

好快就踏入庚子鼠年，亦即係話豬年已經去到尾聲，對打工仔嚟講當然開心，因為又有長假期可以盡玩。講起尾，就諗起尾巴（Tail），唔知喺情色世界中有乜嘢同佢有關呢？

【Piece of Tail 優質股】

每個男人都鍾意「Piece of Tail」，當然唔係指鍾意尾巴啦，原來喺情色俚語中佢係指性感又具吸引力嘅臀部，既渾圓又向上翹，絕對係優質股。

另外，仲有個俚語「Whale Tail」，大家又知唔知係點解呢？原來佢係形容女士踎低露底嘅香艷情景，不過唔係所有底褲款式都得，而係指定要T-Black，因為褲頭露出時好似鯨魚尾而得名。

【玩樂辭典：Tail Sex 長髮挑逗】

人類既然冇尾巴，又何來會有尾巴性愛「Tail Sex」呢？原來佢係指留有長髮嘅男女喺親熱途中，利用頭髮嚟互相挑逗對方以增加刺激同快感。

短髮嘅男士梗係玩唔到「Tail Sex」，但「Tail Oil」卻係每位生理正常嘅男士都可以做到，事關佢係指男士到達高潮時一洩如注。