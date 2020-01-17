【美女饕廚】汕頭篇：單純牛味牛丸粿條

咁大個女，第一次返鄉下汕頭。

在汕頭，每個人都會吃這款早餐，係咩？就係牛丸粿條，這是傳統手工菜，在香港很難吃到，也是我最愛。在汕頭的每天一早我都會跑到不同地方試同一款的早餐──牛丸粿條。

我喜歡捐窿捐罅搵隱世食店，今次介紹這家，在當地有逾50年歷史，而這家老店，位於汕頭舊區一條街的街尾位置，地方一點都不顯眼。

小店供應的牛丸是全手工，沒用上任何機器，老闆每日天未光便拿兩條金屬棒不停反覆錘打，最少打30分鐘，不但要力量均勻，而且中間不能隨便中斷，要打至所有肉的纖維鬆散，並要錘破細胞分子，令其釋出蛋白質，之後要挑筋，重組成肉泥，再次反覆錘打，這樣才可以令肉質保持細膩柔韌。師傅也分享了他的獨門秘方，原來在牛丸裏加了魚露，令層次昇華。因為是純手工的關係，牛丸粿條每天限量發售，下午兩點前必定賣光光。

粿條是放湯的，而湯頭就係用牛骨熬製而成嘅高湯，骨髓精華全在湯裏，清而不淡，啖啖滋味，香氣四溢。喝完幾口已全身暖和起來，美味又保健！

老闆不吝嗇，牛丸粿條內附送多片牛肉，這牛肉亦不得了，用的是上等鮮宰的骨邊位，厚切，灼至5成熟，完美展示了牛肉的彈性和勁道，味道濃郁而不膩。至於主角的牛丸，粒粒多汁爽口彈牙，咬下去完全是單純的牛肉鮮味，肉質十分細嫩綿密。

牛丸和牛肉除了直接食用外，千祈唔好忘記放在桌上的沙茶醬，這醬是汕頭特產，亦是獨門秘方，色澤沉實帶啡，杰身呈糊狀，略為偏甜，帶點微辛辣，含大量花生仁，以及大蒜、洋葱、芝麻及蝦乾香氣，牛丸和牛肉蘸上這醬，帶出複合性的鮮肉味，簡直是絕配！

饕廚貼士：自家製肉丸

我建議選用新鮮牛腿肉，因脂肪含量較少，我會拿家中麵包棍用牛油紙底面夾着牛腿肉，錘打成肉糜，加冰，再加一點梳打粉水搓勻至球狀即成。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）