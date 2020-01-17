林寶堅尼Huracán EVO RWD　後驅駕駛樂更高

Huracán EVO RWD 好玩在採用後輪驅動，加上車載的P-TCS高性能牽引力控制系統經專門調校，大大提升出彎牽引力和靈活性。（互聯網）

為滿足追求極致駕駛樂趣的車迷，Lamborghini推出Huracán EVO RWD後驅版。先講動力，跟Huracán EVO 四驅版一樣，同搭載5.2L V10自然進氣引擎，最大馬力610hp，最大扭力560Nm，配合LDF七前速雙離合器波箱、後輪驅動系統及LDS動態轉向系統，0~100km/h只需3.3秒。

採用後輪驅動的Huracán EVO RWD 是專為駕駛樂趣而設計，而不是專注於直線速度或圈速紀錄。為此，廠方特別針對P-TCS高性能牽引力控制系統，進行了專門調校，使其即使處於飄移或發生側滑之後調整方向的過程中，仍能輸出及傳遞扭力，在出彎時保持上佳的牽引力水平及最大化轉向回饋。

至於外觀，Huracán EVO RWD後驅版與Huracán EVO四驅版最明顯的區分在於車輛前部及後部加入了全新設計，包括採用更大尺吋前進氣口、全新設計分流板和垂直立板，黑色尾泵把更配上後驅版專屬的全新擴散器。