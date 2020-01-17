昔日放送：日本藝人撞樣事件簿　女星篇

昨天跟大家數過日本藝能界跨性別「撞樣」事件簿，不過雖然說樣貌相似，畢竟性別有異，很難說是似到十足十，不過這次介紹的女星「撞樣」就不同了，因為有些相似度之高，令人一時之間也分不比誰是誰，不信？你有信心下面的女星，你完全沒有搞錯嗎？

宮崎葵 VS 二階堂富美

宮崎葵代表作：《NANA》、《篤姬》

二階堂富美代表作：《草莓之夜SAGA》、《飛翔吧！埼玉》

要數日本藝人撞樣第一位，幾乎人人都會說是宮崎葵和二階堂富美，由於宮崎葵出道早得多，所以二階堂富美自從出道以來，便因為長得似宮崎葵而成為話題，但原來二階堂富美很討厭被指像宮崎葵，在她面前「宮崎葵」已成為禁忌，一說就會令她發怒。雖說是樣貌相似，但兩人戲路完全不同，宮崎葵是溫暖治愈系，她在《NANA》的演出便令人十分難忘，富美則屬暗黑系，既可以在《甜蜜的哀傷》中那樣行性感路線，亦可以在《飛翔吧！埼玉》扮男生兼誇張搞笑。

志田未來 VS 增田有華

志田未來代表作：《女王的教室》、《14歲的媽媽》

增田有華代表作：《派遣女公關・彩華》

志田未來，相信也毋須多介紹，由當年可愛童星到現在成功轉型，多年來參演過不少作品！至於增田彩華，是「AKB48」 Team K兼DiVA的成員，可惜近年發展只屬一般，不過想想也是的，外貌像志田未來，但卻走偶像路線，想想也令人覺得奇怪吧！還是向前輩學習，改走實力派路線吧！

有村架純 VS 高畑充希

有村架純代表作：《雛鳥》、《咖啡冷掉之前》

高畑充希代表作：《當家姐姐》、《過度保護的加穗子》

有村架純和高畑充希兩人實在有太多同通點，二人都是近年冒起得很快的女星，都演出過晨間劇，都不算傳統美女（當然她們的粉絲未必贊成！），二人亦曾合作過，在《那一年我們談的一場戀愛》中，還跟男主角高良健吾形成三角關係，不知道戲中高良健吾會搞錯了兩個角色呢？據說二人也是好姊妹，難道二人日夕相見，所以愈來愈似樣？

蒼井優 VS 黑木華

蒼井優代表作：《花與愛麗絲》、《蜂蜜與四葉草》

黑木華代表作：《東京小屋》、《重版出來》

日本有不少氣質女星（當然有人會認為，有氣質即代表唔靚啦），而蒼井優和黑木華可說是前後兩代的氣質女星，而且兩人都屬於實力派，在多齣作品中的演出都大受讚賞！有趣的是，兩人都先後主演過岩井俊二的電影，蒼井優主演過《花與麗絲》（亦拍過《青春電幻物語》），黑木華則主演過《夢之花嫁》，黑木華在《夢》中某些鏡頭，真的超像蒼井優，難道岩井俊二就是看中這一點？

石原聰美 VS 今野杏南

石原聰美代表作：《校對女孩》、《Unnatural》

今野杏南代表作：《啊！荒野》

石原聰美近年作品不斷，演技備受肯定，已經不再是花瓶了，不過仍有不少人視她為「女神」！至於今野杏南，老實說影視作品不多，主力是拍攝寫真，不過，她之所以受到大家注視，除了身材好之外，外貌也跟石原聰美很相似，最大分別，就是今野杏南身材好得多了，因此被日本網民笑為「巨乳版的石原里美」！