【玄之又玄】財不入污門　大掃除要揀吉時

有云：「財不入污門。」意指財神不會進入不潔的居室，所以有必要趁歲晚進行大掃除，而年廿八因讀音與「易發」接近，更成為「洗邋遢」的熱門日子。其實大掃除的目的就是要掃走霉氣與衰運，故此應選擇在吉日吉時進行。

【柚葉洗身可辟邪】

據風水命理大師區仲德博士指出，農曆年廿八（即西曆1月22日）屬於閉日，是個可以收斂、收藏的日子，所以在此日打掃家居之餘，亦可用柚子葉潔淨身體以作辟邪，自然能洗走所有霉氣。若年廿八難以抽空打掃，其他日子如「成日」、「危日」、「定日」或「除日」，同樣適合清潔家居，唯一要注意是家中成員的生肖會否跟打掃日子相沖，若有，需另擇日期，或找人代勞。

【清潔方向要有序】

值得一提，大掃除不是隨便按心意而進行，如果往年順境，即事事如意，可在大門口由外至內開始打掃，吸納旺氣引進入屋，反之如去年逆境，即運氣頭頭遇黑，則應由屋後開始打掃到屋前，將衰氣掃出。

如果家中有安放神位或供奉祖先，可趁大掃除時一併清潔，宜用新毛巾清洗神像，再開一盆清水，內放幾片碌柚葉或黃皮葉，以去除污穢。若家中供奉觀音，可在水中加入鮮花瓣。清洗神像後，記得要清潔神枱，並最好進行「過火」儀式，即將神像放回原位後，燃點金銀紙各五張及一些壽金，在神像上方轉5個圈，隨即把衣紙放進化寶盆內化掉便可。

【大掃除好時辰】

吉日：農曆十二月廿四日（即西曆1月18日）

吉時：上午9時至下午1時

相沖生肖：虎

吉日：農曆十二月廿五日（即西曆1月19日）

吉時：上午9時至下午1時

相沖生肖：兔

吉日：農曆十二月廿八日（即西曆1月22日）

吉時：下午3時至晚上11時

相沖生肖：馬

吉日：農曆十二月三十日（即西曆1月24日）

吉時：下午5時至晚上11時

相沖生肖：猴