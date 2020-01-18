超卓汽車頒獎巡禮：矚目中型房車──Lexus ES

凌志（Lexus）新輸港的2020年版ES車系，現全線標準配備LSS+主動式安全系統。此系統集多項先進智能科技於一身，包括雷達感應式車距巡航定速、線道追蹤輔助、線道偏離警示、預警式防護附自動煞車輔助及智慧型遠光燈自動切換，令行車安全大大提升。

豪華內裝 尊貴配備

其中ES250 Premium還額外配備智慧型遠光燈自動遮蔽（AHS）功能，可智能地將遠光燈照射範圍轉暗，避免因直射令對向或前方車輛駕駛者目眩，影響駕駛，構成危險。內裝一派豪華，全車座椅採用Semi-aniline真皮包裹兼有電動調校。其他包括：由17個喇叭組成的Mark Levinson Premium環迴音響系統、彩色抬頭顯示器、12.3吋多媒體屏幕顯示、聲控導航、3區恒溫冷氣、後排遮光簾等全屬Premium版配備。