每年情人節，為博紅顏一笑，都得扭盡六壬覓新意，今年何不來過「海上情人夢」，乘郵輪出海度佳節！全亞洲唯一獲業界權威伯利茲郵輪年鑑選為「世界十大最佳大型郵輪」的星夢郵輪，旗下的世界夢號即將在2月14日在香港出航，為你打造海上的浪漫周末，在美酒佳餚與完美日出配合下，保證最愛笑逐顏開。

名廚主理 浪漫晚餐

世界夢號今年以「延續海上浪漫」為主題，即將在2月14日為天下情人打造溫馨甜蜜海上周末之旅，包括兩晚海上露台客房住宿，配以富情調房間布置，加上眾多主題打卡位，氣氛十足。全程更有絕配美食，例如晚上你可攜愛侶，共赴船上1號扒房，享受由澳洲名廚Mark Best設計的情人節晚餐，菜式包括頭盤的鴨肝鵝肝無花果醬配甜酒果凍，主菜則可選烤龍蝦松露意大利飯配北海道帶子，或香煎牛柳與鵝肝配堅果紅酒汁，甜品更有比利時黑朱古力慕斯配玫瑰花蜜餞醬，未吃都感心甜。

珠寶品牌 英式午茶

女生又怎能抗拒海上Tiffany & Co.下午茶的魔力？由星夢郵輪與珠寶品牌Tiffany & Co. 合作推出的全球首個海上主題下午茶，當中包括4款鹹點及6款甜點，例如有經典Tiffany藍盒子造型的水果蛋糕，精緻賣相令你捨不得吃掉。而在2月14日至4月4日期間，世界夢號更有亞洲夜市美食嘉年華，滙集台灣夜市美食例如蚵仔麵線、鹽酥雞與酥炸花枝等風味經典，甚至有台灣品牌鬍鬚張魯肉飯、Ice Monster原創新鮮草莓冰可品嘗，另外還有韓國辛辣炒年糕及船上廚師特製咖央雞蛋仔，保證食指大動。

齊享水療 共看日出

世界夢號船上設施也同樣精彩，包括有全球最大的海上水療，並提供情侶最愛的雙人理療室。戶外則設有6條巨型滑水梯、攀岩場、繩索場等玩意，適合好動的情侶。晚上還可去到千人歌劇院，一起欣賞國際級大型歌舞表演。睡前不妨到酒吧例如Johnny Walker尊邸或PENFOLDS酒窖等暢飲談心。如想追求極致浪漫，記得要校定鬧鐘，跟最愛一同欣賞美妙動人的海上日出，此情此境足夠一輩子回味。

世界夢號情人節週末漫「郵」

出發日期：2月14日

價錢：$6,436起（二人全包價，包含情人節晚餐、2晚露台客房住宿、Tiffany & Co.海上下午茶、房間布置及船上小費和港務費，優惠需受條款及細則約束）

網址：www.dreamcruiseline.com