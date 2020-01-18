麥玲玲鼠年生肖運程：肖馬篇

【大耗星入主 小心理財】

與太歲相沖，運勢有較多變化。由於肖馬者的命格較為急進、需要東奔西跑及穩定性不高，意味新一年代表走動更多、變化更頻繁，需有心理準備去迎接。若有結婚、添丁或置業沖喜，可略為減輕衝擊力量，否則要提防事業、財運、感情、人際關係等各方面容易生變。另外，受代表破財的凶星「大耗」所影響，鼠年要謹慎理財，勿作高風險或大額投資。

【事業運】

雖然未有吉星進駐，幸好可借助對宮肖鼠的「將星」及「歲駕」，事業發展未算太差，只是較為頻撲。打工一族不妨主動爭取出差機會，甚至申請調職或駐守海外。從商者可考慮開拓海外市場，但要謹慎控制成本。另外，受「歲破」及「欄干」星入主影響，難免跟同事有是非，甚至因人事問題而萌生轉工念頭，惟行動前必先深思熟慮。

【愛情運】

「沖太歲」易給感情關係帶來衝擊，已有伴侶者，若有結婚計劃，不妨落實，以應驗「一喜擋三災」。未想組織家庭者，可考慮以「聚少離多」的方式相處，減少正面衝突，令關係更和諧長久。已婚者要多花時間與另一半溝通，避開外來誘惑。單身者有機會結識合眼緣對象，但多屬短暫桃花或霧水情緣，所以不宜太快投放感情。

【開運錦囊】

★運勢多變，宜貼身佩戴狗形及虎形飾物。

★立春後宜攝太歲，並以捐血或洗牙來化解血光之災。

★大耗星入主容易破財，宜於家中擺放貔貅。