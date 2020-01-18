三界五行：健康第一　不可輕視

2020庚子年，正南是一個最不能掉以輕心的方位。

主要原因有兩個，首先，二黑巨門星進入，這是對健康構成威脅的病符位，而正南屬火，巨門屬土，火生土，增加病符的殺傷力；其次，流年正南是「三煞位」，所以正南是流年的化煞要點。根據金泄土氣的風水原理，大門或大窗向正南，最好掛個金屬葫蘆化煞，對於健康，金屬葫蘆比五帝錢更有力，因為葫蘆是古時良醫盛載藥物治病濟世的工具。如果家中有長期病患者或年老體弱者，家居的正南位宜供奉觀音聖像或《心經》書法。流年的病符位務必保持衞生整潔，切勿藏污納垢，不要擺放垃圾桶、地拖、掃帚，不要堆放雜物。家居餐枱不要放在正南，以免在病位食飯，廚房在正南位也要用金屬葫蘆化煞。睡房在正南而睡床又無法避免安在正南，化煞方法是把金屬葫蘆掛在房門外邊的把手，或床沿。

西南有四綠文曲星飛入，是流年的文昌位，對在學的學生尤其是準備參加考試、評核，以及對從事或經營文化、教育、補習、傳媒、廣告、顧問行業者均有利。但由於西南屬土，文曲屬木，木剋土，流年這個方位用圓形青花瓷器盛水養四支富貴竹，可增強文昌氣勢。文昌也帶來人緣，與上述行業無關或退休人士，文昌位布局好，也會改善人際關係，易得到有學識的貴人幫助。文昌位須保持潔淨安寧，切勿擺放刀槍利刃，否則金剋木，削弱文昌氛圍。

方向宇