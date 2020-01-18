美食婷：新春全盒原來要放呢啲至夠意頭

新春應節食品之中，用來款待親朋好友的全盒，是賀年菜式以外的另一個焦點，美食婷我出名為食，從小就喜歡在全盒中尋寶，年年都被各式各樣的糖果及意頭食品吸引，直到最近陪家人辦年貨，才發現原來全盒的食品不但注重意頭，全盒配搭亦不能馬虎隨意，亂放或放錯食品的話，分分鐘影響來年運程。美食婷我於是趁去到一間傳統老字號的餅家辦年貨期間，剛巧遇上餅店負責廠房生產的胡廠長，美食婷我當然要把握機會請教一下胡廠長到底新春全盒應該放咩食品先最好意頭喇！

格數愈多愈有地位

胡廠長表示，農曆新年時擺放的全盒，最初名為攢盤或攢盒，因為「攢」有拼湊及聚合的意思，由於攢與全讀音相同，後來攢盒改為全盒，取其十全十美的意思。不過，全盒內的格數就最好是單數，一般是三格、五格或九格，格數愈多代表主人家愈有地位。

八甜加油器最傳統

至於全盒內的食品，全是寓意好運吉利的應節食物。胡廠長指最初是由八甜、瓜子、笑口棗、油角、煎堆仔、馬仔及花生糖等組合而成，並非像現在這麼多花臣。其中八甜包括糖蓮子、糖冬瓜、糖蓮藕、糖椰絲、糖椰角、糖柑桔、糖馬蹄、糖甘筍，每種用沙糖醃製的甜食，都有象徵來年祈求的好運各異，如糖蓮藕是年年都有、糖馬蹄是馬運亨通、糖蓮子是連生貴子、糖椰絲及糖椰角是有爺有子及三代同堂、糖冬瓜是好頭好尾、糖甘筍及糖柑桔是金玉滿堂。

瓜子金子金銀滿屋

八甜以外就是油器，如笑口棗、馬仔及油角等寓意家肥屋潤。其中笑口棗就寓意來年笑口常開；油角取其諧意有角，有說「今年吃油角、來年嶄露頭角之意」，代表出人頭地；至於馬仔就有馬運亨通的好意頭；煎堆仔就有煎堆碌碌、金銀滿屋的意思。而與金子諧音的瓜子，放在全盒中抓瓜子的動作好像搲銀子，祝願來年人人賺個盆滿缽滿的意思。而花生糖不但寓意有好事會發生及來年甜蜜蜜外，花生亦有長生果的稱號，象徵長生不老，祝福親朋好友健康長壽。