團年行花市　丁財兩旺

農曆年三十晚最重要的事，肯定是與家人吃團年飯，再齊齊逛花市行大運。今年各位大可留意吃團年飯及逛花市的吉時及方位，提升新一年的運氣，旺丁又旺財！

團年催旺財運

今年農曆年三十是西曆1月24日，大吉時有午時（11:00am~1:00pm）及酉時（5:00pm~7:00pm），而中吉時有戌時（7:00pm~9:00pm）及亥時（9:00pm~11:00pm），當日的旺財方位在北方，如果能夠將吃飯的位置靠近北方，有助加強財運。尤其是公司老闆或家中主要收入來源者，宜「坐北向南」。

逛花市行大運

除夕吃過團年飯後，當然要逛花市行大運，順道買些心頭好。大家可於戌時至亥時（7:00pm~11:00pm）進入花市，甚至盡興行至大年初一的吉時，即是子時（1月24日11:00pm至1月25日1:00am）。進入年宵花市前，不妨以自己住所為中心點，前往北方或東北方走走，才去目的地；皆因當日的財位在北方，偏財位則在東北方。若想催旺姻緣、喜慶，則可以前往西南方走走。