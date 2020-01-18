飛甩尿袋！　vivo大電池卡片機

今時今日手機有3,000mAH、4,000mAH電量是等閒事，惟5字頭卻寥寥可數，因此逢有新型號都吸引追求大電量的一眾「低頭族」。vivo最近推出的Y19便滿足以上用戶，內置5,000mAh超大電池，配合低電及超級省電模式，提供更持久的續航體驗。同時支援逆向充電技術，讓手機隨時隨地化身移動電源，為其他設備提供電力。

電量雖大，但手機僅厚8.89mm，配合3D微弧形機背，恍如昔日大熱的卡片DC，握感着實不俗。顏色有琉璃黑、碧玉白選擇，受測機為後者，由於採用了凝光漸變材質，因此在燈光下會有顏色漸變效果，由綠變白，恍如碧玉般漂亮。手機配備6.53吋的全高清水滴屏幕，屏佔比高達90.3%，支援2,340×1,080解像度，雖然四周都有黑邊，但睇片未算好大影響，而且可視角度十分高，從側面看未見有變色變暗情況出現。惟留意推至最光時有點刺眼，不建議開盡亮度，否則比較傷眼。

vivo Y19後置3鏡頭系統，包括1,600萬像素主鏡頭、800萬像素120°超廣角鏡頭及200萬像素微距鏡頭，鏡頭之間切換流暢，主鏡頭的細緻度和曝光在中階機來說算是不錯，美中不足是相片顏色奪目得來略帶「味精」，未必個個畀讚。手機前置1,600萬像素自拍鏡頭，附有AI美顏、AI美妝、光效及濾鏡等不同功能，人像膚色十分自然，沒有過分P圖。特別一提，手機採用真3卡槽設計，支持雙卡雙待並同時支援最高256GB microSD卡，方便用戶儲存大量媒體。

規格表

制式︰4G

處理器︰MediaTek MT6768八核心

記憶體︰6GB RAM+128GB ROM，支援microSD

屏幕︰6.53吋（2,340×1,080解像度）

鏡頭︰（前置）1,600萬像素、（後置）1,600萬像素主+800萬像素超廣角+200萬像素虛化

對外連接︰USB 2.0、藍牙5.0、Wi-Fi

電池容量︰5,000mAh

體積︰162.15mm x 76.47mm x 8.89mm

重量︰193g