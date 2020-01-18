LMC日本製系列　日本職人極緻丹寧工藝

雖然大家都知牛仔褲的發源地是美國，但將牛仔褲文化推向世界的卻是日本，本身定位為工作服的牛仔褲經過時間沉澱昇華成潮流產物，一眾日本牛仔褲品牌亦絕對功不可沒，所以即使是最具指標性的牛仔褲巨人Levi’s亦不時會打造出日本製的牛仔褲，傳頌日本職人對工藝細節的追求及力求完美的精神。Levi’s旗下的高級牛仔服飾支線Levi’s Made & Crafted，於今個春夏系列亦特別推出日本製系列，將日本職人精雕細琢的匠心呈現於一系列牛仔褲及牛仔褸款之上。

是次Levi’s Made & Crafted日本製系列所有單品均由日本知名工廠Kaihara Denim Mill專門訂製，每款單品均用上其獨家紗線絞染技術打造，Kaihara Denim Mill至今仍然保持採用古董梭機，以環錠紡紗法（Ring Spinning）織出上乘的丹寧布料。今季單品系列方面分別有502標準錐型牛仔褲、511修身牛仔褲、512修身窄腳牛仔褲、514直筒牛仔褲及Type III牛仔褸，而女裝系列則有721高腰緊身牛仔褲、Boyfriend鬆身牛仔褲及Boyfriend鬆身牛仔褸，最特別的是系列各款牛仔褲均使用隱藏式袋花設計，雙弧縫線暗藏於口袋之內，經過年月著用及洗滌後袋花會逐漸浮現，同時每件日本製產品更會配上特別設計的藍染皮牌及「藍旗」，牛仔褲上破爛位置亦加入藍調設計的托布，每個細節都展現出日本職人對丹寧工藝的完美追求。