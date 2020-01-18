【酒遍天涯】Burgundy 102：酒標是給懂的人看

與老朋友每月一聚，大家一起成長一起喝酒超過二十年，今次只有3位出席，大家決定來一個Burgundy Wine Blind Tasting（布根地酒盲品），每人帶一瓶酒，先行蒙瓶，再交餐廳處理，晚飯酒侍不會讓大家看到酒瓶，每一款酒用一個酒杯，同時送上，讓大家同一時間品嘗3款酒，全晚全神貫注去欣賞這3款酒不同個性及變化，從而憑經驗去猜出年份及鄉村地區。

3個人3瓶酒慢慢喝了3小時，故事就從這裏開始。朋友A跟我在討論朋友B所帶的酒，我們推斷酒不是出自Chambolle-Musigny及Gevrey-Chambertin<註1>，但應該是90年代尾但不是99年的酒（99年是非常好的年份，酒應該更強，我猜是97或是98，朋友A猜2000或是2001年），是一瓶Grand Cru特級田或Premier Cru一級田的酒（有些Premier Cru一級田強如Grand Cru特級田，亦視乎釀酒師功力）<註2>。朋友B隨即去看酒瓶的酒標，說我猜中了年份，是1997年的特級田酒，但但他補充說這款酒卻是來自我們否定了的鄉村Gevrey-Chambertin！於是我和朋友A繼續努力去專注感受那杯中酒，但無論怎努力也沒辦法拉得上與Gevrey-Chambertin的關係，於是我們就放棄了。結果朋友B開估，我們一看酒標都呆了，天呀！那是一瓶來自Vougeot的酒而不是Gevrey-Chambertin！酒標上酒莊名字下的那個Gevrey-Chambertin是酒莊所在地而不是這瓶酒的產區！（當然酒標上也沒有標示鄉村Vougeot，要懂的人才懂。）

布根地葡萄酒Burgundy Wine着重Terrior（風土條件），講求天、地、人之配合，所以絕大部分酒都只用來自同一塊葡萄田的單一提子，以凸顯那土壤的特性及釀酒師的風格。跟波爾多不同，布根地是以提子來自那一塊葡萄田來分等級的（波爾多Bordeaux Classification的Grands Cru Classés是以酒莊來分五級 http://bit.ly/32ja774 ，布根地葡萄酒是以葡萄田來分等級，所以同一酒莊可以出產不同級別的酒）；亦因此，布根地酒標上最大、最突出的通常是葡萄田或鄉村的名字。例如朋友B這個酒標上最大的字是Clos de Vougeot（屬於Vougeot這鄉村）。這塊田所出的提子所做的酒（無論那一個酒莊）都被定為Grand Cru特級田（所以酒標上看到田下面有Grand Cru字），最下的是酒莊名字Domaine Denis Mortet（Denis Mortet被譽為布根地天才釀酒師，對於種植葡萄非常嚴格、講究及執着，堅持傳統釀酒方法，是一個大師級的釀酒師，可惜於2006年1月30日吞槍自殺，享年51歲，自此他生前所釀造的酒更為罕有，他本身也變成一個傳奇）。關於產區下期再續。

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<註1>

布根地葡萄酒主要產自五個區：

1. Chablis

2. Côte de Nuits

3. Côte de Beaune

4. Côte Chalonnaise

5. Mâconnais

主要明星級酒莊都集中在Côte de Nuits，而Côte de Nuits包括以下鄉村：

‧Chambolle-Musigny

‧Cote de Nuits-Villages

‧Fixin

‧Flagey-Echezeaux

‧Gevrey-Chambertin

‧Marsannay

‧Morey-Saint-Denis

‧Nuits-Saint-Georges

‧Vosne-Romanee

‧Vougeot

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<註2>

對於不熟悉布根地的朋友，布根地生產的葡萄酒按提子所屬的葡萄田分為四級：

‧有1%為Grand Cru（特級田：共有33個）

‧有10%為Premier Cru（一級田：也寫成1er Cru共有640個）

‧有37%為Village（鄉村：共有44個）

‧有52%為Regional（地區：共有23個）

通常同一塊田共有多個不同酒莊所擁有，同一塊田不同位置的提子，加上不同釀酒師，無論價錢及品質都可以有天淵之別。但有些田只有單一酒莊所擁有，稱之為Monopole，酒標就簡單得多，有些就只有這一個葡萄田的名字，連酒莊的名字也不標；有些就連特級田Grand Cru也不標；就是要你本身懂才看懂，不懂就看不明白。Burgundy酒標就是給懂的人看，初學者會感覺有點難度。

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Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）