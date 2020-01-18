征選遊：台南晶英　3D投影奇幻餐桌

台南晶英酒店特別設有「熊熊愛上你」主題房，房內有6隻絨毛泰迪熊公仔伴你入睡。（劉達衡攝）

來遊台南，除可考舊，亦可嘗新，如入住台南晶英酒店，強力推薦來一試他們的「小廚師馬可波羅東遊記 3D裸視餐桌秀」，它充分利用最新的3D投影技術，結合頂級餐桌美食，把用餐過程變成藝術Show。是次體驗以3D投影在桌上的「小廚師」來帶起故事，隨着他離開家鄉法國出海，影像如揭書般在桌上翻出，菜式亦接繼捧上，當小廚走到阿拉伯找食材時，香料小牛排便上桌，細嫩肉質伴上鷹嘴豆，絕配中東風情；接繼小廚去到印度，配襯的竟是鮑魚海藻湯，去到喜馬拉雅山之巔就吃荔枝香草雪酪，小廚去到中國遇上巨龍，就到波士頓龍蝦上場，味覺絕配奇幻影像，有夠新鮮。

台南晶英酒店的水晶廊酒吧，還有結合了華人文化故事的「以茶入酒」特色調飲，包括36計調酒Shot盤，以及近開發的重量級「伏魔塔」108 Shot，它取材自《水滸傳》故事，以中各式台灣紅茶加入不同純酒，做9層共108杯茶酒，口味絕無重複，最適合大家來隨機抽Shot挑戰。台南晶英酒店還特別設有「熊熊愛上你」主題房，房內有6隻絨毛泰迪熊公仔伴孩子入睡，父母晚上可安心去喝一杯了。

台南晶英酒店

地址：台南市中西區和意路1號

房價：二人成行每晚NT$3,400（約HK$872）起

熊熊愛上你主題房：二人成行每晚NT$6,888（約HK$1,766）起

小廚師馬可波羅東遊記 3D裸視餐桌秀價格：每位NT$1,980（約HK$508））（每場限定12位。有效至6月30日）