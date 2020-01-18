【Model Hunter】外冷內熱　王朗綾

最近帶大家衝出香港認識台灣女孩，是時候回歸本土，介紹番啲香港美女過大家認識。今次介紹的Ling Ling是從英國學成歸來的香港Model，記者會不時會見到她的蹤影，外表Cool爆的她原來非常健談，而且仲興趣多多呢！

問：「你叫咩名？」

答：「大家好！我叫王朗綾，巨蟹座。」

問：「你最喜歡拍攝甚麼題材？」

答：「影相我鍾意時裝同運動類，因為對我來講容易些擺甫士，出來效果也型格及Moody些！拍片我就鍾意化妝美容同甜品蛋糕嗰類，因為係自己興趣，我自己都拍過片教人焗蛋糕呢！」

問：「拍攝咁耐有無咩難忘經歷？」

答：「試過冬天零下幾度，非常寒冷的時候拍攝婚紗 。」

問：「你覺得自己最靚邊個部分？」

答：「眼睛同鼻。」

問：「喜歡怎麼樣的男生？」

答：「風趣幽默，高過我、孝順同埋要心地好。」

問：「你平日有咩興趣？」

答：「睇展覽，我已經當咗睇展覽係娛樂，比較常看美術展，也鍾意睇卡通人物如宮崎駿的展覽。另外我鍾意烹飪、滑板同玩Board games， 滑板仲自學緊，希望將來玩到更多招式啦！」

問：「將來有咩抱負？」

答：「希望學好些剪片拍技巧，因為一路都係自學，進度好慢，希望可以有進步，拍多啲YouTube片同可以跟多啲唔同單位合作！」

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